Gartenserie: Charme liegt in der reduzierten Klarheit

Jürgen Bressel in seinem Garten.

Im Garten der Bressels gibt es nichts Überflüssiges. Mit Gräsern, Riesen-Bonsai und einem geschotterten Steingarten verströmt er fast meditative Sachlichkeit.

Von Barbara Würmseher

Grün, weiß und diverse Grauschattierungen. Reduziert und zurückhaltend: Im Garten der Familie Bressel in Wörnitzstein gibt es nichts Verspieltes, keine Farbexplosionen von Blütenmeeren, keine Übermaß an Dekoartikeln, keinen üppigen Wildwuchs, keinen Shabby-Chic. Der Charme dieser Grünanlage speist sich durch akkurat gepflegte Rasenflächen, getrimmte Riesen-Bonsai und andere Solitär – vor allem aber durch den interessanten Steingarten. Die gewollte Ordnung dieser raffinierten Inszenierung schmiegt sich in die Hanglage, auf der die Bressels ihr Haus gebaut haben, und wird von der großartigen Kulisse des Wörnitztals malerisch umgeben.

Es ist ein noch junger Garten, der sich auf etwa 850 Quadratmetern rings um das selbst entworfene und neu gebaute Haus erstreckt. Über mehrere zeitliche Etappen hinweg geplant und verwirklicht, ist er erst seit Juni 2017 richtig fertig. „Für mich war immer eine klare Linie wichtig“, verrät Jürgen Bressel, warum er sich für diesen Stil entschieden hat. „Modern und zeitlos sollte er sein.“

Die persönliche Note

Viele Gärten hat er in Augenschein genommen und hat die für sich schönsten Ideen zusammengetragen – stets aber auf der Suche nach seiner ganz persönlichen Note. Er hat sich – auch auf Reisen – dies und das abgeschaut, anderes verworfen und letztlich aus dem Bauch heraus ganz intuitiv geplant. Die Details haben sich dann Stück für Stück ergeben. Ein Hauch japanischer Garten schimmert durch – aber eben nur ein Hauch. Es ist kein Zen-Garten und auch die Erkenntnisse von Feng-Shui fließen allenfalls zufällig ins Ergebnis mit ein. Es ist die Ästhetik des Reduzierten, die Jürgen Bressel so sehr anspricht.

Die Pflanzen hat er ausschließlich aus heimischen Regionen erworben. Seine Wahl fiel auf Bambus, Rot-Ahorn, Kiefer, Eibe, Blau- und Scheinzypresse, verschiedene Ziergräser, eine Funkie mit blass-lilafarbenen und weißen Blüten, Korkspindeln und Blaugras/Blauschwingel.

„Am attraktivsten ist der Garten im Mai/Juni“, schildert Jürgen Bressel, „dann sind die Gräser am Schönsten, dann ist das Grün am Saftigsten.“ Doch auch im August hat die Anlage von ihrem ganz eigenen Charme nicht wirklich etwas eingebüßt. Wer mit Jürgen Bressel durch den Garten wandelt, läuft über einen dicken, weichen Rasenteppich, dicht und kurz gehalten. „Für ihn brauch ich die meiste Zeit, gerade bei sommerlicher Hitze“, sagt Jürgen Bressel. „Wässern und Mähen, ist am pflegeintensivsten.“

Fast ein Selbstläufer

Der eigentliche Steingarten hingegen ist – einmal richtig angelegt – fast ein Selbstläufer. Ein stilisierter Bachlauf aus dunklem Schiefersplitt führt unter einer flachen steinernen Brücke hindurch. Der imaginäre Uferbereich ist mit hellerem Granitsplitt geschottert. Rechts und links lagern Findlinge aus Granit und Basalt. Eine Folie unter den Steinen verhindert, dass lästiges Unkraut die Ordnung stört. Acht bis zehn Stunden pro Woche etwa verbringt Jürgen Bressel mit der Pflege seines Gartens.

Die Sachlichkeit der Anlange hat etwas Beruhigendes, fast Meditatives. Die behagliche Stille des angrenzenden Wörnitztals setzt sich hinter dem Gartenzaun der Bressels fort, wird von den klaren Linien aufgenommen und weitergetragen.

