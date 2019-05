vor 53 Min.

Gartler haben viel vor

OGV Auchsesheim zieht eine durchweg positive Bilanz

Bei der diesjährigen Generalversammlung des Obst- und Gartenbauvereins Auchsesheim stellte die Vorsitzende Angi Schmid die vielen Aktivitäten des vergangenen Gartenjahres vor und zog dabei eine überwiegend positive Bilanz.

Viele Traditionen wurden fortgeführt und neue Aktivitäten ausprobiert. Zum Beispiel gab es einen besonders gestalteten Osterbrunnen, der sogar zu einer ganzen Osterwiese erweitert wurde.

Auch ein neuer, zusätzlicher Vereinstreffpunkt, konnte geschaffen werden. Der neue Ort für Veranstaltungen im Freien liegt jetzt nicht mehr direkt an der Straße, sondern ist ein mit Hecken eingefasster Garten inmitten der Felder rund um Auchsesheim.

In Schmids anschließendem Ausblick auf die noch geplanten Ereignisse für das Gartenjahr 2019 kündigt sie das Spielplatzfest an Himmelfahrt, den Gärtnerumzug am Reichsstraßenfest, eine Radtour sowie auch eine Kräuterwanderung an. In diesem Zusammenhang sprach Schmid allen aktiven Vereinsmitgliedern und Gartenfreunden, die mit Einsatz und Engagement die Aktivitäten des Gartenbauvereins unterstützen, ihren Dank aus. Bei den anschließenden Ehrungen wurden zahlreiche Mitglieder des Obst- und Gartenbauvereins ausgezeichnet.

Die goldene Ehrennadel für 40 Jahre Mitgliedschaft wurde Xaver Wenninger verliehen.

Für 25 Jahre Mitgliedschaft wurden Margarethe Schön, Gabriele Zinsmeister, Rolf Hammer, Manfred Hengstebeck, Walter Schmidt, Walter Walden sowie Michael Zinsmeister mit der silbernen Ehrennadel des Obst- und Gartenbauvereins geehrt.

Des Weiteren kündigte Angi Schmid im Hinblick auf die Neuwahlen im kommenden Jahr an, dass sich der Vorstand personell verändern möchte. (pm)

