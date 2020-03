vor 48 Min.

Gaunerpaar stiehlt Parfüms im Wert von 1380 Euro

Zwei Ladendiebe haben in Donauwörth in einer Parfümerieabteilung reiche Beute gemacht.

Dank der Videoüberwachung in einem Donauwörther Drogeriemarkt kann man den Diebstahl rekonstruieren. Doch wer sind die beiden Täter?

Aufgrund von Videoaufzeichnungen konnte festgestellt werden, dass am Samstag, kurz nach 15 Uhr in einer Drogerie in der Donaumeile mehrere Parfüms entwendet wurden. Wie die Polizei mitteilt, steckte ein bislang unbekanntes Paar steckte diese in eine wohl präparierte Tüte und konnten so den Laden unbemerkt verlassen. Der Gesamtwert des Diebesguts beträgt etwa 1380 Euro.

