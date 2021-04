Geburtstagsfeier im Garten wird der Polizei gemeldet

Eine Anruferin hat der Polizei eine Geburtstagsfeier mit mehreren Gästen in einem Einfamilienhaus in Bäumenheim gemeldet. Es gab acht Anzeigen.

Eine Anruferin hat der Polizei am Mittwoch um 16.52 Uhr eine Geburtstagsfeier mit mehreren Gästen in einem Einfamilienhaus in Asbach-Bäumenheim gemeldet. Beim Eintreffen einer Streife der Donauwörther Inspektion konnten im Garten des Hauses acht Personen aus verschiedenen Hausständen festgestellt werden.

Ein Ordnungswidrigkeitenverfahren nach dem Infektionsschutzgesetz wurde eingeleitet. Die Ermittlungen hierzu dauern aktuell noch an.