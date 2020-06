12:51 Uhr

Geda: Gute Nachrichten im Autokino

Ungewöhnliche Zeiten, eine ungewöhnliche Betriebsversammlung beim Maschinenbauer Geda-Dechenreiter aus Bäumenheim. Die Mitarbeiter kamen in ihrem Fahrzeug ins Autokino. Erst sprach der Chef, Johann Sailer (links), dann gab es einen bayerischen Kinoabend. „Wir wollen gerade in diesen turbulenten Zeiten ein positives Signal senden.“

Plus Der Bauaufzughersteller Geda wählt eine ungewöhnliche, corona-angepasste Form der Mitarbeiter-Information. Geschäftsführer Johann Sailer hat gleich mehrere Botschaften.

Von Barbara Wild

Die deutsche Wirtschaft steckt in der tiefsten Krise seit dem Zweiten Weltkrieg, im Landkreis Donau-Ries steckt jeder zweite Mitarbeiter in Kurzarbeit. Da ist es schon eine positive Meldung wert, wenn ein Unternehmen scheinbar ohne große Veränderungen in den Umsatzzahlen durch die Corona-Zeit marschiert.

Ein solches Unternehmen ist der Hersteller von Bauaufzügen aus Bäumenheim, Geda-Dechenreiter. „Die Bauwirtschaft in Deutschland lief weiter und läuft weiter gut“, sagt der Geschäftsführende Gesellschafter Johann Sailer. „Die Aufträge aus dem Inland haben das kompensiert, was wir in Zentraleuropa verloren haben“, so sein Fazit. Die Umsätze in Deutschland hätten sich in diesen Zeiten um ein Drittel erhöht. „Die Handwerker sind ja da und die brauchen unsere Bauaufzüge.“

So gab es für die rund 350 Beschäftigten in Bäumenheim und Gera keine Kurzarbeit. Geda beantragte auch keine finanziellen Hilfen von staatlicher Seite.

Ganz so reibungsfrei wie es klingt, war es aber nicht. Natürlich musste sich auch die Belegschaft von Geda umstellen. Gerade im April – als die Unsicherheit auf dem internationalen Markt am größten war – merkte das auch der Maschinenbauer. Aus Frankreich, Spanien, Italien – sonst gute Absatzmärkte – herrschte plötzlich Funkstille. Da war Sailer dankbar um das gute Geschäft auf dem deutschen Markt. Mitte Mai gingen wieder mehr Aufträge aus den südlichen Ländern ein.

„Erstaunlich gut“, so Sailer, laufen auch die Geschäfte mit Russland. Die dortige Industrie brauche die Ware von Geda. „Klassische Anlagenbauer haben da ganz andere Probleme“, weiß Sailer, der über den Verband Deutscher Maschinenbauer (VDMA) mit anderen Betrieben gut vernetzt ist. „Für Geda wird Corona sicher ein Dämpfer in der Bilanz bedeuten, aber es bringt uns nicht aus dem Tritt“, zeigt sich Sailer selbstbewusst. Wann alles wieder normal laufe, kann auch der erfahrene Unternehmer in diesen unsicheren Zeiten nicht ausmachen. „Ich glaube aber, dass allein die Ereignisse der vergangenen Monate bis Mitte nächsten Jahres Folgen nach sich ziehen werden.“

"Drive" in der Digitalisierung

Intern hatte die Corona-Zeit sogar etwas Positives bewirkt, erklärt Sailer. In die digitale Arbeitswelt und Büroarbeit von Zuhause sei ein richtiger „Drive“ reingekommen. Mitarbeiter, deren Tätigkeit fürs Homeoffice weniger geeignet erschienen, mussten zwangsläufig umdenken. „Da hat sich viel getan und auch für die Zukunft lernen wir daraus, dass man nicht für jedes Thema eine Besprechung oder eine Dienstreise braucht“, sagt Sailer. Der persönliche Kontakt sei zwar wichtig und in manchen Dingen nicht zu ersetzen, doch wo es Sinn mache, sei er durch die Erfahrungen der Corona-Zeit von Homeoffice überzeugt.

Um all dies seinen Mitarbeitern auch persönlich zu vermitteln, hatte Sailer eine ungewöhnliche Idee für eine Betriebsversammlung. Nicht wie sonst auf dem Firmengelände trafen sich die Mitarbeiter, sondern im Autokino in Dillingen. „Gerade in dieser turbulenten und unsicheren Zeit wollten wir es unseren Mitarbeitern nicht vorenthalten, die Betriebsversammlung gemeinsam abzuhalten und damit auch ein positives Signal an unsere Belegschaft senden. Das ist uns auf jeden Fall gelungen und vielleicht möchten nun auch andere Unternehmen unserem Beispiel folgen“, so Sailer.

Die Firma Geda geht in Corona-Zeiten ungewöhnliche Wege für die Betriebsversammlung und wählt dafür das Autokino Dillingen.

In Zusammenarbeit mit dem Filmcenter Dillingen, dem Betreiber des Autokinos, wurden sämtliche Voraussetzungen geschaffen, um die gesamte Geda-Belegschaft im Autokino zu empfangen. Und so stieg Johann Sailer auf einen der firmeneigenen Bauaufzüge und ließ den Blick über die Autos schweifen, in denen seine Mitarbeiter übers Radio seinen Ausführungen lauschten. Als „fahrbare Redner-Bühne“ diente eine Transportbühne 1500 Z/ZP, welche die Asbach-Bäumenheimer gleich selbst mit ins Autokino gebracht haben.

Aufgeteilt in Fahrgemeinschaften mit je zwei Personen pro Fahrzeug und natürlich unter Einhaltung der geltenden Abstands- und Hygieneregelungen konnten die Mitarbeiter die Präsentation zur aktuellen wirtschaftlichen Lage komfortabel vom Auto aus über die Kinoleinwand verfolgen und Begleitung mitbringen. Im Anschluss gab es dann natürlich noch das Kinoerlebnis im Autokino. Zu „Leberkäsjunkie“ durfte das Radio dann noch lauter aufgedreht werden.

