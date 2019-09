vor 35 Min.

Gedas Herausforderungen zum Jubiläum

Der Aufzughersteller möchte endlich mit der Erweiterung loslegen. Wie ein Jubiläum gefeiert wird

90 Jahre gibt es den Aufzughersteller Geda Dechenreiter dieses Jahr. Das feiert Johann Sailer, geschäftsführender Gesellschafter des Bäumenheimer Unternehmens, mit seinen Mitarbeitern bei einem großen Herbstfest samt Oldtimer-Schau. Bereits auf der Messe Bauma wurde der Anlass mit Geschäftskunden gebührend gefeiert. Doch das größte Geschenk zum runden Geburtstag wäre für den Unternehmer, dass er endlich mit der geplanten Erweiterung des Betriebsgeländes starten kann. „Wir platzen aus allen Nähten“, sagt Sailer. Bekanntermaßen ist der Plan für die Erweiterung auf dem benachbarten Areal bereits in der Schublade. Doch der Streit um eine dafür nötige Verlegung der Mertinger Straße hat Nachwirkungen auf die genehmigten Vorhaben.

Denn nach wie vor wartet Geda auf eine Entscheidung des Verwaltungsgerichts Augsburg. Denn ein Bürgerbegehren gegen die Verlegung der Mertinger Straße war von der Gemeinde abgelehnt worden, wogegen die Initiatoren wiederum klagen. Bis eine Entscheidung getroffen ist, ist Geda zum Warten verpflichtet.

Aktuell hat der Aufzughersteller nochmals 5000 Quadratmeter Fläche im Anschluss an die Firma gepachtet. Diese wird als Wareneingang genutzt. Auch für die Verwaltung und die Fertigung brauche Geda endlich neue Räume. Die aktuellen Produktionslinien laufen nicht ideal. „Wenn die Signale stimmen, können wir innerhalb eines Jahres mit dem Bau beginnen“, sagt Sailer zur Expansion.

Währenddessen blickt Sailer mit Sorgen nach Großbritannien. Ein harter Brexit wird sich bei Geda bemerkbar machen, weil der gesamte Exportprozess so wenig steuerbar und kontrolliert abläuft. „Wir erwarten, dass wir eine langwierige Zollabwicklung in Kauf nehmen müssen“, sagt Sailer. Und natürlich werden Geda-Aufzüge für die Engländer wesentlich teurer werden. Schon jetzt sei spürbar, dass die Briten zögerlich agieren. Auch die weltpolitische Lage in Russland und China ist für das weltweit agierende Unternehmen spürbar.

Um für die anstehenden Herausforderungen gerüstet zu sein, sind die Mitarbeiter für Geda unerlässlich. Noch gibt es bei Auszubildenden oder Neueinstellung ausreichend Bewerbungen. Doch um die 600 Mitarbeiter an das Unternehmen zu binden, hat Geda jetzt sein Weiterbildungs- und Gesundheitsprogramm „Mensch im Mittelpunkt“ erweitert. Alle Angestellten und auch deren Lebenspartner können an dem umfangreichen Programm teilnehmen. Auch die Vereinbarkeit von Familie und Beruf will der Aufzughersteller seinen Mitarbeitern leichter machen. Heimarbeit, flexible Teilzeitmodelle und auch variable Arbeitszeiten in der Produktion sollen die Zufriedenheit der Kollegen erhöhen. „Nur wenn die Mitarbeiter motiviert sind, bleiben sie auch“, sagt Sailer. Der 58-Jährige ist seit 30 Jahren im Unternehmen. (fene)

