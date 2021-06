Gedenkjahr

12:00 Uhr

Ausstellung in Donauwörth: Urmels Vater Max Kruse wäre heuer 100 Jahre alt

Plus Der Schriftsteller Max Kruse hat rund 150 Publikationen verfasst. Am bekanntesten sind seine Kinderbücher, vor allem "Urmel aus dem Eis". Das Käthe-Kruse-Puppen-Museum in Donauwörth widmet ihm eine bemerkenswerte Ausstellung

Von Barbara Würmseher

Es gibt wohl kaum ein Kinderzimmer, durch das nicht das vorwitzige Urmel watschelt, in dem nicht das Hausschwein Wutz sein „Öff öff“ grunzt und wo nicht Pinguin Ping heimlich die „Mupfel“ von Wawa, dem Waran besetzt. Max Kruses Geschichten rund um den kleinen Dinosaurier Urmel gehören in jede Kinderstube – und das in vielen Ländern der Erde. Sie sind in 14 Sprachen übersetzt, als Musical vertont, dramaturgisch in Theaterstücken aufbereitet und werden in der legendären „Augsburger Puppenkiste“ mit Marionetten gespielt. Somit hat das Urmel sicherlich Max Kruses Weltruf als Kinderbuchautor begründet – wenngleich er weitaus mehr und auch recht unterschiedliche Literatur publiziert hat. Heuer nun feiern Fans und Fachwelt den geistigen Vater dieser und anderer Fantasiefiguren. Denn 2021 ist Max Kruses 100. Geburtsjahr, aus dessen Anlass seiner gedacht wird.

