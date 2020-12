Geduld beim Thema Impfung– es lohnt sich

500 Dosen für den Landkreis Donau-Ries zum Impfstart nach Weihnachten ist nicht viel, aber es ist ein Anfang.

Ja, es sind gute Nachrichten, die Landrat Stefan Rößle am Freitag verkündet hat. Es gibt ein klares Datum, an dem das Ende der Pandemie bei uns eingeläutet wird: der 27. Dezember. Dann wird auch im Landkreis Donau-Ries ein erstes Mal ein Bürger eine Spritze mit dem Corona-Impfstoff erhalten. Ein Bürger, dem die Pandemie schon mal nichts mehr anhaben kann – und wir vertrauen an dieser Stelle in die Wissenschaft. Ein Leben mehr, das geschützt ist – und in diesen Tagen geht es um jedes Leben.

Leider aber kann nicht so schnell vorgegangen werden, wie man sich das wünschen würde. Wer hat nicht schon vor seinem inneren Auge gesehen, wie hunderte von Bürgern an einem Tag eine Spitze erhalten. Hunderte, die geschützt wären. Man sehnt sich danach, dass sich der Impfschutz wie ein Schild über die Familie, Freunde, Nachbarn und Arbeitskollegen legt. Dass sie alle ohne Gefahr durchs Leben laufen können – zumindest was Corona betrifft.

In dieser Woche haben Sie in diesem Lokalteil lesen können, wie es sich anfühlt schwer von Covid-19 getroffen zu sein. Gerhard Wiedemann hat offen sein Schicksal und seine Gefühle dabei geschildert. Er hat dies getan ohne den Schutz der Anonymität. Weil er wachrütteln will. Auffordern will durchzuhalten. Dafür, dass möglichst wenige auf der Intensivstation landen – so wie er. Vielleicht fällt es leichter jeden Tag und vor allem auch an Weihnachten die Umarmung der Liebsten zu unterlassen, wenn man jetzt hört, dass der mögliche Schutz so nah ist. Dass jeder dann 2021 vermutlich wieder jeden umarmen kann.

