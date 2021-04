Gegen dicke Luft im Klassenzimmer

Linn Motullo und Laya Srinath überzeugen bei Schüler experimentieren mit einem selbst entwickelten Lüftungskonzept. Warum die Arbeit nicht immer Spaß gemacht hat.

Zwei Teams des Donauwörther Gymnasiums konnten die Jury von „Schüler experimentieren“ und „ Jugend forscht“ überzeugen und gewannen in ihrem jeweiligen Themengebiet den Regionalentscheid im März für sich. Jetzt geht es am 16. April weiter zum Landeswettbewerb. Um optimal auf diesen Tag vorbereitet zu sein, experimentierten sie weiter. Aber wer steckt eigentlich hinter den Projekten?

Die Siebtklässlerinnen Linn Motullo und Laya Srinath begeisterten mit ihrem Lüftungskonzept. Ihr Projekt beschäftigt sich mit richtigem Lüften in Klassenräumen. Durch die Analyse von Kohlenstoffdioxid-Konzentration, Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Luftströmen kamen sie zu dem Ergebnis, dass für gute Luft alle 20 Minuten für fünf Minuten stoßgelüftet werden muss. Neue Messungen während des Wechselunterrichts in Linns Klasse ergaben, dass bei einer halb besetzten Klasse der Kohlenstoffdioxid-Anstieg viel langsamer war und dieser durch Dauerlüften auf gleichem Niveau blieb. Nach eigenen Angaben wollten die Schülerinnen noch erforschen, wie die Messungen ausfallen, wenn der Sensor nicht am Lehrerpult, sondern hinten im Klassenzimmer liegt. Aber dann wurde die Schule wieder geschlossen.

Donauwörther Schülerinnen erforschen, wie Lüftung in der Klasse funktioniert

Außerdem interessiert die Schülerinnen noch, wie sich die Windgeschwindigkeit sowie die Klassen- und Raumgröße auf die Kohlenstoffdioxid-Konzentration auswirkt. Linn erklärt: „Wir wollen auf jeden Fall dran bleiben und weiter erforschen, wie die Messungen im Sommer ausfallen, wenn die Wetterbedingungen anders sind.“

Jede Gruppe erhielt 75 Euro und eine Urkunde. Was den Mädchen aber noch mehr bedeutete, war die Anerkennung, das ihre Arbeit gewürdigt wird. „Es hat nicht immer Spaß gemacht, weil es auch anstrengend war, neben dem Unterricht die ganzen Messungen durchzuführen, aber am Ende ist man schon stolz“, sagt Linn.

Besonders gern besucht Linn in der Schule den Latein- und Kunstunterricht, Laya am liebsten Englisch, Informatik und Mathe. Die Fächer, die sie nicht so gerne mögen, seien Biologie und Geographie. Und das, obwohl sich beide neben der Schule für diese Bereiche interessieren. Laya fährt gerne mit ihrer Familie in die Alpen: „Ich liebe die Bergluft. Dort fühlt man sich wie im Urlaub“. Aber auch mit den Tropen und ihren exotischen Pflanzen beschäftigt sich die Zwölfjährige.

Donauwörther Nachwuchsforscher sind naturbegeistert

In ihrer Freizeit spielt Laya gerne Geige, macht Taekwondo, eine koreanische Kampfkunst und malt. Da Laya sich für Technik begeistert, möchte sie später mal Ingenieurin oder Informatikerin werden, aber auch Architektin würde ihr gut gefallen.

Auch Linn mag die Natur: Dort spiele sie am liebsten. Ansonsten geht sie ins Ballett, fährt Inliner oder Ski. Tiere haben es ihr angetan: „Das sind so schöne Wesen und ich bin fasziniert davon, wie sie sich untereinader verständigen können.“ Ihre Lieblingstiere sind Elefanten und Pferde. Linn weiß noch nicht genau, ob sie lieber studieren oder eine Ausbildung machen würde. Beruflich würde ihr Maskenbildnerin oder Friseurin gut gefallen.

