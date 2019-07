09:08 Uhr

Gegenstände auf Bahngleis in Rain - Unglück verhindert

Unbekannte haben Gegenstände auf die Bahngleise am Bahnhof in Rain am Lech (Donau-Ries) gelegt.

Auf einem Bahngleis am Bahnhof in Rain am Lech wurden am Sonntag mehrere Gegenstände platziert. Bahn-Mitarbeiter und Polizei konnten Schlimmeres verhindern.

Von René Lauer

Bislang unbekannte Täter haben auf Gleisen am Bahnhof in Rain am Lech (Landkreis Donau-Ries) am Sonntagabend mehrere Gegenstände platziert - dem Fahrdienstleiter der Bahn vor Ort fiel das glücklicherweise auf, gemeinsam mit der Polizei konnte er ein Unglück noch verhindern, mindestens ein Zug war bereits über einen Teil der Gegenstände gefahren. Der Vorfall wurde unserer Redaktion von der Bundespolizei bestätigt.

Auf die Bahngleise in unmittelbarer Nähe des Bahnhofs wurden am Sonntagabend unter anderem ein Verkehrsschild, eine Eisenstange und ein Wurzelstock gelegt, auch ein Tretroller war unter den Gegenständen. Ereignet haben soll sich die Tat zwischen 17.48 Uhr und 18.20 Uhr, heißt es von der Bundespolizei, die die Ermittlungen übernommen hat.

Der Bahnhof in Rain. Unbekannte haben auf den Gleisen Gegenstände platziert. Bild: Manuel Wenzel (Archiv)

Was der oder die Täter damit erreichen wollten - also ob es gar geplant war, einen Zug entgleisen zu lassen - ist dabei noch unklar, wie Thomas Gigl, Sprecher der Bundespolizei, unserer Redaktion mitteilte. "Es ist schlecht einzuschätzen, was derjenige bezwecken wollte." Es sei ebenfalls im Bereich des Möglichen, dass es sich nur um einen schlechten Scherz gehandelt habe. Die Polizei sei deshalb auf der Suche nach Zeugen, die etwas beobachtet haben könnten. "Es war mitten am Abend und draußen noch hell", sagte Bundespolizei-Sprecher Gigl unserer Redaktion. Die Chancen, dass jemand etwas gesehen hat, stünden nicht schlecht. Während des Abends sollen mehrere Fahrgäste und Passanten am Bahnhof unterwegs gewesen sein.

Nachdem der Fahrdienstleiter den Vorfall am Sonntagabend gemeldet hätte, habe die Notfallleitstelle in München direkt die Polizei in Rain am Lech verständigt. Die Beamten hätten gemeinsam mit Bahn-Mitarbeitern dafür gesorgt, dass die Gleise freigeräumt wurden und Züge der Vorsicht halber im Bereich des Bahnhofs zunächst nur auf Sicht gefahren sind.

Gegenstände auf Bahngleisen in Rain waren große Gefahr für Passanten

Ob ein Zug beim Aufprall auf die Gegenstände, die auf den Gleisen am Bahnhof in Rain lagen, tatsächlich hätte entgleisen können, ist laut Bundespolizei fraglich. "Im Normalfall schleudert der Zug solche Gegenstände von der Strecke. Das wäre allerdings für Fußgänger und Fahrgäste sehr gefährlich", sagt der Polizeisprecher. Schließlich lagen die Gegenstände in unmittelbarer Nähe des Rainer Bahnhofs. Mindestens ein Zug sei nach ersten Erkenntnissen der Bundespolizei auch über die Hindernisse gefahren, dabei ist allem Anschein nach aber nichts Gravierendes passiert, da es sich nach Informationen unserer Redaktion um eine schwere Lok gehandelt haben soll.

Die Polizei ermittle nun wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0821/343560 zu melden.

