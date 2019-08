01.08.2019

Gegenstände auf Gleise gelegt: "Kann lebensgefährlich sein"

Unbekannte hatten am Sonntag und Montag Gegenstände auf die Schienen am Rainer Bahnhof gelegt. Die Polizei kontrolliert derzeit verstärkt das Gelände.

Plus Unbekannte haben größere Gegenstände auf die Schienen am Rainer Bahnhof gelegt. Was hätte passieren können, erklären Fahrdienstleiter.

Von Barbara Würmseher

Seit Sonntag herrscht besondere Wachsamkeit auf dem Gelände rings um den Rainer Bahnhof: Am Spätnachmittag dieses Tages hatten Unbekannte mehrere größere Gegenstände auf die Gleise zwischen dem Bahnhofsgebäude und dem beschrankten Übergang (Bahnhofstraße) gelegt. Am Montag wiederholte sich dieser Vorfall an derselben Stelle zur nahezu gleichen Uhrzeit. Die Befürchtung, diese gefährlichen Zwischenfälle könnten sich nun am dritten Tag fortsetzen, bestätigten sich am Dienstag zur allgemeinen Erleichterung allerdings nicht.

Wie die zuständige Bundespolizei auf Anfrage mitteilt, fanden sich keine weiteren Hindernisse auf den Schienen, deren Trümmer herumgeschleudert werden oder die schlimmstenfalls einen Zug entgleisen lassen könnten. Objekte auf Gleisen: Polizei gibt keine Entwarnung Doch gibt die Polizei noch keine Entwarnung. Vermehrte Kontrollen durch die Beamten vor Ort und den Krisenmanager der Deutschen Bahn wie auch die öffentliche Berichterstattung könnten die Übeltäter zunächst lediglich verschreckt haben, sodass diese – aus Angst entdeckt zu werden – erst einmal in Deckung bleiben. Polizei wie auch Mitarbeiter der Bahn nehmen die Vorfälle jedenfalls nicht auf die leichte Schulter. „Was da passiert ist, kann lebensgefährlich sein“, erklärte Thomas Gigl, Pressesprecher der Bundespolizei. „Die größte Gefahr ist, dass jemand von Teilen getroffen wird, die weggeschleudert werden, wenn ein Zug darüber fährt. Dadurch begeben sich gerade auch die Täter selbst in Lebensgefahr und sie gefährden Unbeteiligte.“ Gesehen worden waren am Sonntag am Tatort zwei Jugendliche mit einem Fahrrad, von denen aber nicht bekannt ist, ob sie die die Gegenstände auf die Schienen gelegt haben. Sie werden derzeit lediglich als Zeugen gesucht. Rain: Unbekannte legen Metallobjekte auf die Schienen Ein Fahrdienstleiter am Rainer Bahnhof schildert die Vorfälle folgendermaßen: Er hatte am Sonntag Spätdienst und traf gegen 17.45 Uhr im Bahnwärter-Gebäude ein. Dort teilte ihm eine Kollegin mit, sie habe gegen 17.20 Uhr ein lautes Krachen gehört, das eine durchfahrende Lok zwischen Bahnhof und Bahnübergang ausgelöst hatte. Sie suchte nun, da der Kollege den Dienst übernahm, den Streckenabschnitt ab, fand Kratzspuren und „etwas Komisches auf den Schienen“. Es handelte sich um Trümmer eines Tretrollers aus Metall, die die darüberfahrende Lok im Radius von etwa 100 Metern auf dem Gelände versprengt hatte. Die Überreste des Tretrollers und der Wurzelstock, die am Sonntag auf die Gleise auf dem Gelände des Rainer Bahnhofs gelegt wurden. Bild: Barbara Würmseher Die Bahn-Mitarbeiter sicherten die Überreste und stellten danach aber – mithilfe einer speziellen technischen Einrichtung – fest, dass sich noch immer irgendetwas auf den Gleisen befinden musste. Sie schauten nach und fanden ein Verkehrsschild, eine Eisenstange und einen Wurzelstock. „Dieser Wurzelstock ist von seiner Größe her durchaus geeignet, einen Zug zum Entgleisen zu bringen“, schätzt eine Fahrdienstleiterin des Rainer Bahnhofs. Ihre Vermutung: „Eine schwere Lok ist sicher weniger betroffen, aber die Agilis-Züge sind relativ leicht und die hätte es auch möglicherweise angehoben.“ Drohen weitere Anschläge? Polizei verstärkt Präsenz am Bahnhof Die Notfall-Leitstelle und die Bundespolizei wurden informiert. Auch die örtliche Polizeidienststelle ist involviert und fährt nun verstärkt Streife am Bahnhof. „Wenn man die Täter erwischt, kommen empfindliche Kosten auf sie zu“, stellt PI-Leiter Ralf Schurius fest. Es liegt der Straftatbestand des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr vor. Am Montag bemerkte eine Fahrdienstleiterin gegen 17.15 Uhr erneut Gegenstände: ein großes Holzstück wie auch eine Sperrholzplatte, über die bereits ein Zug drüber gefahren war. Passiert ist zum Glück erneut nichts. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0821/343560 zu melden. Lesen Sie auch: Gegenstände auf Bahngleis in Rain - Unglück verhindert Unbekannte legen erneut Gegenstände auf Gleise in Rain

