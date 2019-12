vor 36 Min.

Gehaltvoll und zutiefst berührend

Die Augsburger Domsingknaben weilten zum Gastspiel in der Rainer Stadtpfarrkirche. Ihr Liedgut konzentrierte sich im Wesentlichen auf Mittelalter, Renaissance und Barockzeit und auf Weisen aus dem Alpenraum

Von Manfred Arloth

Ein musikalisches Erlebnis der besonderen, ja der außergewöhnlichen Art war für die vielen Besucher in der Stadtpfarrkirche das Adventskonzert der renommierten Augsburger Domsingknaben. Unter Leitung von Domkapellmeister Reinhard Kammler trat der Kammerchor (26 Knabenstimmen und 14 Männerstimmen) auf, der erste Konzertchor unter den rund 350 Domsingknaben, die bereits im Alter von fünf Jahren in der musikalischen Früherziehung ihre Ausbildung beginnen.

Der „rote Faden“ des gehaltvollen Programms führte zunächst ganz streng vom Gregorianischen Choral über Motetten der Renaissance bis hin zu bekannten Weisen. Die einzelnen Blöcke hatten jeweils den Advent und das nahende Weihnachtsfest im Blick unter dem Titel „Erwartung und Ankunft des Herrn“. Gleichsam als Vorspann zum Programminhalt stimmte zu Beginn ein Knabensolist aus dem hinteren Bereich der voll besetzten Kirche das bekannte „Maria durch ein’ Dornwald ging“ an, und – gleichsam als Ausblick – wies am Ende ein Baritonsolist, getragen vom Chor mit „Wie schön leuchtet der Morgenstern“ eindrucksvoll bereits auf die Heiligen Drei Könige hin.

Hatten sich die Chorsänger zunächst vor dem Altar postiert, teilten sich die Domsingknaben dann aber immer wieder einmal in Gruppen an ganz verschiedenen Orten auf und füllten das Gotteshaus akustisch mit ihrem Gesang sozusagen stereofon.

Der gregorianische Adventshymnus „Veni redemptor gentium“ und die Komposition „Sei willkommen, Herre Christ“ führten ins Mittelalter. Wunderbare Werke aus der Zeit der Renaissance folgten, nämlich „Nun komm der Heiden Heiland“ und „In dulci jubilo“, beide von Michael Praetorius (1571-1621), sowie die virtuose Motette „Hodie Christus natus est“ von Jan Petersen Sweelinck (1562-1621).

Was wäre ein Adventskonzert ohne Liedgut aus dem Alpenland? Domkapellmeister Reinhard Kammler wählte gleich sechs Werke aus, die allesamt in gewohnter Form präzise und einfühlsam wiedergegeben wurden. Die Titel der Lieder beschreiben in aller Kürze, um was es sich jeweils handelt: „Bald wird große Freud verkündet“, „Alpenländischer Jodler“, „Seht, da kommen von der Weiten“, „Es mag net finsta wer’n“, „Marienadvent“ und „Dort oben am Berge“.

Männerstimmen in Spitzenqualität

Die Männerstimmen sind ausschließlich ehemalige Knabenstimmen des Kammerchores, die nach dem Stimmbruch ihre Ausbildung zum Tenor oder Bass fortgesetzt haben. In einem eigenen Programmteil mit Chorsätzen für Männerstimmen wurde deren Spitzenqualität in ganz hervorragender Form präsentiert. Bei den Adventsliedern „Macht hoch die Tür“ und „O Heiland, reiß die Himmel auf“, die im Wesentlichen recht leise gesungen wurden, überraschte, dass sie stellenweise sogar in gehauchter Form vorgetragen wurden.

Mit frischem Mut, mal intensiv, mal dezent, sangen die Männer das „Gloria in excelsis Deo“ (Satz: Norbert Hintermeier) und „An der Krippe“ (Satz: Arthur Piechler) mit einem eindrucksvollen Dur-Akkord am Schluss.

Schon bald war den allermeisten Konzertbesuchern klar, dass man sich am Ende beim Chor und seinem charismatischen Leiter Reinhard Kammler mit Beifall im Stehen bedanken würde. Man bekam dafür zwei Zugaben, nämlich: „Es ist ein Ros entsprungen“ von Michael Praetorius und den Andachtsjodler.