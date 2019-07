00:32 Uhr

Geht doch mich nichts an!

Zivilcourage und Mobbing an der Schule: Die Mittelschule Bäumenheim packte brisante Themen bei den Schulspieltagen an.

Schülerinnen der neu gegründeten Schulspiel-AG der Mittelschule präsentieren eine Weltpremiere. Anspruchsvolles Thema

Mit großem Lob und tosendem Applaus wurden die zehn Schülerinnen der neu gegründeten Schulspiel-AG der Mittelschule Asbach-Bäumenheim nach der Uraufführung ihres Stückes „Geht doch mich nichts an!?“ bedacht. Diese präsentierten, wie Rektor Maximilian Briegel betonte, „ein ebenso anspruchsvolles wie aktuelles Thema“. Die Leistung der Schülerinnen sei umso höher einzuschätzen, „da sie zum ersten Mal in ihrem Leben vor Publikum standen und ein einstündiges Power-Programm mit einem Mix aus Theater, Tanz und Technik auf die Bühne zauberten“.

Ebenso angetan war Gaby Steinbauer, die als Organisatorin der Donau-Rieser Schulspieltage zu Gast war. Diese werden von der Raiffeisen-Volksbank finanziell unterstützt. So übergab Frau Steinbauer einen Geldbetrag an die von Lehrerin Martina Frischholz geleitete Theater-AG.

Am Beginn des Entstehungsprozesses des Stücks habe die Themenfindung gestanden, erklärte Spielleiterin Martina Frischholz bei der Einführung zum Stück. Hierbei seien die Schülerinnen schnell auf das Thema „Zivilcourage“ zu sprechen gekommen, erläuterte sie. In der Schule, in der Freizeit oder in den sozialen Medien komme es immer wieder zu rassistischen Anfeindungen und Ausgrenzung aufgrund von Hautfarbe, Herkunft oder Religion.

Andere Menschen, die nicht unmittelbar von dieser Anfeindung oder Ausgrenzung betroffen sind, reagierten oftmals nicht. Sie mischten sich nicht ein. „Es geht sie vermeintlich nichts an!“, unterstrich Frischholz. An diesem Punkt setze das Stück an: Geht uns das wirklich alle nichts an? Sollen wir wegschauen? Uns nicht einmischen? Einfach nichts tun? Vor dieser Frage standen die Protagonisten des Stückes, welches die Fünft-, Sechst- und Siebtklässlerinnen mit Unterstützung ihrer Lehrerin in Szene setzten und schrieben: Justin wird gemobbt. Seine Mitschülerinnen zeigen ihm zu jeder Zeit, dass sie ihn nicht leiden können. Auch seine Lehrerin mag ihn nicht und gibt Justin absichtlich schlechte Noten. Selbst die eigene Mutter ist von ihm genervt. Als eine neue Schülerin, Acelya, in die Klasse kommt, sieht Justin einen Weg, um endlich zur Clique dazuzugehören: Durch eine hinterhältige Aktion macht er Acelya zu einer vermeintlichen Diebin, und plötzlich ändert sich die Stimmung in der Klasse: Justin wird endlich in der Clique akzeptiert. Stattdessen richtet sich der Hass der Jugendlichen gegen Acelya und die ausländischen Schülerinnen der Klasse. Nur Selina glaubt an die Unschuld Acelyas und setzt sich für sie ein. Bis zum Schluss bleibt es spannend, ob es Selina und Acelya gelingen wird, die Clique zu versöhnen.

Die Gedanken- und Gefühlswelt Selinas wurde an passenden Stellen durch Auszüge aus den Flugblättern der „Weißen Rose“ unterstrichen und auf eine zweite, eine historische Ebene gestellt. Sophie Scholl und ihre Mitstreiter hatten im Nationalsozialismus Widerstand geleistet und gelten als zeitloses Beispiel, wenn es darum geht, für seine Überzeugungen und Anschauungen einzustehen. Zudem wurden immer wieder Ausschnitte von thematisch passenden Rock-, Rap- oder Popsongs eingespielt, was die aktuelle Dimension des Themas untermauerte. So war es nur folgerichtig, dass das Happy End des Stücks letztendlich von den Schülerinnen und Zuschauern bei einem gemeinsamen Tanz auf der Bühne gefeiert wurde. (dz)

