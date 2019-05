vor 56 Min.

Geisterfahrerin auf B2 bei Mertingen

Vermutlich eine ältere Frau ist am Donnerstagvormittag bei Mertingen falsch auf die Bundesstraße eingefahren. Ein Zeuge informierte die Polizei.

Auf der B2 soll am Donnerstagvormittag eine ältere Dame mit ihrem Auto als Geisterfahrerin unterwegs gewesen sein. Nach Auskunft der Polizei meldete ein Zeuge, dass die Frau mit ihrem VW Passat kurz vor 9 Uhr falsch auf die B2 eingebogen sein – und zwar in Richtung Augsburg. Die Polizeiinspektionen Rain und Gersthofen setzten sofort Streifen in Bewegung, um den Wagen zu stoppen, doch auf der Bundesstraße fehlte von der Fahrerin jede Spur. Vermutlich verließ sie die Straße wieder, ohne dass es zu einer gefährlichen Situation kam. Das Kfz-Kennzeichen ist nicht bekannt. (dz)

