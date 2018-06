vor 32 Min.

Gelungene Feier in der Rockdisco in Hamlar

Scarlet Fall gehörte zu den Bands, die am Wochenende in Hamlar aufspielten.

Zum 40-jährigen Bestehen des Kult-Lokals spielen einige Bands auf. Besucher schwelgen in Erinnerungen.

Von Thomas Unflath

Groß gefeiert wurde am vergangenen Wochenende in der Kult-Disco Rockmusik Hamlar. Am Freitag und Samstag kamen insgesamt weit über 500 Gäste, um das 40-jährige Bestehen zu feiern, gemeinsam in Erinnerungen zu schwelgen und auch Livemusik von mehreren Bands zu genießen. So trat unter anderem auch die Punk- und Metalformation Scarlet Fall aus dem südlichen Donau-Ries-Kreis auf.

„Die Stimmung war an beiden Abenden sehr gut, und es gab keine Zwischenfälle“, zeigt sich Pächter Tom Schmidberger absolut zufrieden mit dem Jubiläumswochenende. „Wir hatten schon mit einer guten Resonanz gerechnet, das hing aber natürlich auch vom Wetter ab, das wunderbar mitgespielt hat.“ Während im Außenbereich für die Bewirtung und gemütliches Beisammensein gesorgt war, legten in der Disco die Bands los.

Laut Schmidberger kamen dabei speziell Triptonus aus Österreich sowie die Santana-Coverband Jingo-Lo-Ba sehr gut beim Publikum an.

