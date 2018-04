20:59 Uhr

Gemälde versteckt unter weißer Farbe

Die einstige Wallfahrtskirche St. Thomas in Gunzenheim wird umfassend saniert. Dabei legen Restauratoren verborgene Kunstwerke frei.

Von Wolfgang Widemann

Es gab Zeiten, da kamen die Gläubigen in Scharen nach Gunzenheim. Ziel der Pilger war ein Gnadenbild „Maria im Strahlenkreuz“ in der Kirche St. Thomas. Der Andrang war so groß, dass in dem Dorf sogar ein Wallfahrtspriester eingesetzt wurde. Nach knapp 100 Jahren erlosch die Anziehungskraft wieder. Erhalten blieb die 1671 erbaute schmucke Kirche, deren wertvollste Kunstwerke Altarbilder von Johann Baptist Enderle sind. Zuletzt nagte an dem historischen Bauwerk aber der Zahn der Zeit. Deshalb läuft eine umfassende Sanierung. Die zieht sich jedoch hin.

Von der ursprünglichen Atmosphäre ist in dem Gotteshaus seit dem Frühjahr 2016 nur wenig geblieben. Ein Wald aus Metallstreben hält eine Arbeitfläche, die sich unter der Decke über den ganzen Innenraum ausbreitet. Nach Auskunft von Kirchenpfleger Günther Schlipf galt es zunächst, statische Probleme zu lösen. Der Dachstuhl war marode. Dadurch bildeten sich große Risse im Mauerwerk über den spitzbögigen Fenstern. Die Gemeinde Kaisheim, welche die Baulast für die Außenhaut und das Dach trägt, übernahm diesen Teil. Der Dachstuhl wurde ausgebessert. Dabei wurden auch zwei bogenartige Metallträger eingebaut, welche die Last des Turms auf das Mauerwerk ableiten sollen. Dies sei eine besondere statische Herausforderung gewesen, berichtet Schlipf.

Gottesdienste finden statt

Immerhin: Die Gottesdienste können weiter in St. Thomas stattfinden. Das Gerüst wurde so gebaut, dass die Besucher einen einigermaßen freien Blick in den Altarraum haben. Zudem können die Bänke während der Bauarbeiten in der Kirche bleiben.

Die Innensanierung, für welche die örtliche Kirchenstiftung zuständig ist, verzögerte sich Schlipf zufolge. Dies liege unter anderem daran, dass zwei Baulastträger vorhanden sind und viele Details auch bezüglich der kirchlichen und staatlichen Zuschüsse zu Regeln waren: „Das dauerte.“ Ebenso zogen sich die Analysen von Statiker und Restauratoren hin. Aus kunsthistorischer Sicht steht bei der Sanierung die Decke im Mittelpunkt. Die schmückte 1922 der Kunstmaler Franz Kaup mit ornamentalen Gemälden. Allerdings verschwanden diese 1963 unter weißer Farbe. Der damalige Pfarrer, so weiß Schlipf, habe die Kunstwerke einfach übertünchen lassen. Anfang der 1980er Jahre sei der Innenraum dann alles nochmals einfarbig neu gestrichen worden. Dennoch habe man die Bemalung von 1922 bei einem bestimmten Lichteinfall unter der Farbschicht erahnen können.

Restauratoren kratzten jetzt einen Teil der Farbe ab und legten eine sogenannte Musterachse frei. In Absprache mit der Diözese und den Denkmalbehörden wurde entschieden, dass die Kirche wieder so ausschauen soll wie 1922. Dazu wird aber nicht die Farbschicht darüber entfernt – dies wäre zu aufwendig und damit auch teuer –, sondern die ornamentalen Bilder werden auf diese von einem Kirchenmaler neu aufgetragen.

Arbeiten sind ausgeschrieben

„Jetzt soll es bald losgehen“, sagt Günther Schlipf. Die Arbeiten würden gerade ausgeschrieben. In der Kirche wird auch die Elektrik erneuert. Aus dem Altarraum wurde ein Beichtstuhl entfernt, unter und hinter dem das Mauerwerk feucht war. An der Stelle befand sich ursprünglich wohl der Eingang der Kirche. Künftig soll dort ein Priestersitz stehen. Der Beichtstuhl wird im Kirchenschiff neu platziert. Der schöne Altar soll gereinigt werden. Die Kirchenstiftung rechnet bei der Innenrenovierung mit Kosten in Höhe von gut 400000 Euro. 75 Prozent davon übernimmt die Diözese Eichstätt.

Das Gerüst wird nach Auskunft des Kirchenpflegers in den kommenden Monaten schrittweise aus dem Gotteshaus entfernt: „Laut Architekt sollen die Arbeiten Ende Oktober abgeschlossen sein.“ Bis dahin will die Gemeinde auch den Außenbereich fertig haben. Die Kirche soll dann barrierefrei zugänglich sein. Die Kommune hat heuer nochmals 125000 Euro für das Projekt eingeplant.

