Gemeinde Huisheim will Ortskerne am Leben halten

Plus Die Gemeinde Huisheim strebt ein Konzept für die Entwicklung der Ortskerne an. Was der Gemeinderat jetzt beschlossen hat.

Auch in der Gemeinde Huisheim steht so manches alte Anwesen in den Ortsteilen leer. Manches Grundstück in den Siedlungskernen ist ungenutzt, während am Ortsrand immer neue Baugebiete entstehen. Der Gemeinderat möchte nun ein Konzept für die sogenannte Innenentwicklung erarbeiten. Dies beschloss das Gremium einstimmig.

Das Thema beschäftige die Verantwortlichen der Kommune schon länger, erklärt Bürgermeister Harald Müller. So absolvierte der Gemeinderat im vorigen ein Tagesseminar und tauschte sich bereits mehrmals mit dem Amt für ländliche Entwicklung Krumbach aus.

Bürgermeister: Nicht nur immer neue Bauplätze im Außenbereich schaffen

Müller merkt dazu an: „Es ist wichtig, nicht nur immer neue Bauplätze im Außenbereich zu schaffen, sondern auch zu schauen, dass das Dorf am Leben bleibt.“ Mit dem Beschluss, ein Entwicklungskonzept zu erarbeiten, stehen dem Bürgermeister zufolge nun zwei Maßnahmen an. Zum einen gehe die Kommune ein Flächenmanagement an. Ungenutzte Flächen und Leerstand würden erfasst. Hinzu komme ein sogenannter Vitalitäts-Check, eine Art Bestandsaufnahme.

Ziel sei unter anderem, herauszufinden, wo die Gemeinde etwas gestalten oder bewegen könnte. Beispiele könnten innerörtliche Bauflächen oder der Bau von Gemeinschaftseinrichtungen sein. Dabei gehe es nicht um kurzfristige Maßnahmen, sondern darum, was man in den kommenden Jahrzehnten machen könnte. Man werde den Blick nicht nur auf die Ortskerne von Huisheim und Gosheim richten, sondern auch auf den kleinen Ortsteil Lommersheim.

Auch die Bürger in Huisheim, Gosheim und Lommersheim sollen mit einbezogen werden

Um Ideen zu sammeln und umzusetzen, seien nicht nur der Gemeinderat, das Amt für ländliche Entwicklung und ein Planungsbüro gefragt. „Die Bürger werden komplett mit einbezogen“, kündigt Müller an. Dazu werde man Arbeitskreise bilden.

Aktuell konzentrieren sich die Bemühungen in der 1600-Einwohner-Gemeinde auf die Infrastruktur in Huisheim und Gosheim. Dort läuft die Dorferneuerung. Nachdem zunächst die Ortsdurchfahrten neu ausgebaut worden waren, folgte eine Reihe von weiteren Straßen inklusive Kanal- und Versorgungsleitungen. Zum Teil sind die Arbeiten fast abgeschlossen, zum Teil sind sie gerade angelaufen.

