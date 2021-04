Gemeinde Marxheim will neue Bauplätze ausweisen

Plus Vor allem für Grundstücke für Einfamilienhäuser gibt es in der Kommune rege Nachfrage. Der Gemeinderat diskutierte drei Stunden.

Da die Nachfrage ungebrochen hoch ist, wird die Gemeinde Marxheim im Ortsteil Neuhausen voraussichtlich 22 Bauplätze ausweisen. Die zwei dafür vorgesehenen Grundstücke im „Schachenfeld“ am westlichen Ortsrand habe die Gemeinde bereits erworben, so Bürgermeister Alois Schiegg. Im Gemeinderat stellte jetzt Joost Godts vom gleichnamigen Planungsbüro mit Sitz in Kirchheim/Ries und Rain, die Entwürfe für den Bebauungsplan vor.

Der Gemeinderat Marxheim befasste sich intensiv mit dem Thema

Intensiv brachten die Gemeinderatsmitglieder ihre Vorschläge in die Diskussion ein. Nahezu drei Stunden befasste sich das Gremium mit dem Projekt. Vorgesehen ist im Hinblick auf die ländliche Struktur des rund 150 Einwohner zählenden Dorfes eine Einzelhaus-Bebauung. Einstimmig billigte der Gemeinderat schließlich als „offiziellen“ Verfahrensschritt nach dem Baugesetzbuch die Planung. Gleichzeitig wurde die Verwaltung beauftragt, die „Träger öffentlicher Belange“ zu beteiligen – das sind Behörden wie Landratsamt und Wasserwirtschaftsamt, aber auch Einrichtungen wie Heimatpflege, Bauernverband oder Versorger.

Bis die Grundstücke zur Verfügung stehen, dauert es noch

Die Information solle, so Bürgermeister Schiegg, „zeitnah“ in den nächsten Wochen verschickt werden. Parallel wird die Öffentlichkeit durch Auslegung der Pläne beteiligt. Bis die Baugrundstücke zur Verfügung stehen, wird es noch dauern: Der bereits beschlossene Haushalt 2021 der Gemeinde sieht für heuer noch keine Erschließungsarbeiten vor. (arh)

