Gemeinde Mertingen: Investieren oder Sparen?

Zur Haushaltsdebatte der Gemeinde.

Die einen wollen sparen, die anderen investieren. Diese konträren Ansichten sind in einer Krise normal. Die Bundesregierung hat sich dazu entschlossen, mit einem Konjunkturpaket die Krise zu bewältigen. Aber wie verhalten sich die Kommunen? Am Beispiel Mertingen zeigt sich, wie schwierig es werden wird, in Städten und Gemeinden den richtigen Weg einzuschlagen. In Mertingen bricht die Gewerbesteuer weg. Die weitere Entwicklung ist ungewiss. Das veranlasst die Neulinge im Gemeinderat dazu, die Alarmglocken zu läuten. Die erfahrenen Kommunalpolitiker aber wissen, in Krisenzeiten ist das Geld normalerweise billig. Mit günstigen Krediten könnte man viel bewegen. Auch die Baubranche wird von ihrem hohen Ross herunterkommen und nicht, wie noch vor einem Jahr, bei Angeboten horrende Preise aufrufen.

Wurden diese akzeptiert, war das in Ordnung. Wenn nicht, dann gab es genügend andere Auftraggeber. Diese Zeiten sind vorbei. Voreilig „rot“ zu sehen und angstverzerrt das Geld zusammenhalten zu wollen, scheint eine unangepasste Reaktion. Über die Maßen zu investieren, aber natürlich auch. Vielleicht ist es der berühmte Mittelweg, den Bürgermeister Veit Meggle anstreben wird, um das Gremium bei den anstehenden Entscheidungen zu einen.

