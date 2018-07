vor 36 Min.

Gemeinde baut Straße und Breitband aus

Wolferstadt bleibt schuldenfrei, entnimmt aber knapp 300000 Euro aus der Rücklage

Der Breitbandausbau in Teilen der Kommune und die Erneuerung der Straße Am Berg sind heuer die beiden größten Projekte in Wolferstadt. Um diese und weitere Vorhaben finanzieren zu können, muss die Gemeinde ihre Rücklagen angreifen.

Den Haushalt für 2018 hat der Wolferstädter Gemeinderat einstimmig genehmigt. Heuer soll in den Ortsteilen Waldstetten und Steinbühl sowie in den Erlachhöfen für schnelles Internet gesorgt werden. 175000 Euro sind dafür veranschlagt. 80 Prozent davon übernimmt der Freistaat. Das sind rund 135000 Euro. In ein paar Teilbereichen von Wolferstadt investiert die Gemeinde 20000 Euro in Glasfaserkabel. Für die Erneuerung des zweiten Abschnitts der Straße Am Berg in Wolferstadt sind 160000 Euro vorgesehen. Die Arbeiten sollen nach Auskunft von Bürgermeister Philipp Schlapak Ende August starten. Das Teilstück ist etwa 300 Meter lang. Schon abgeschlossen ist die Erschließung des neuen Baugebiets „Am Hanger“. Im Frühjahr fielen dafür Kosten in Höhe von rund 100000 Euro an.

Für die Sanierung der Kirche in Hagau hat die Gemeinde heuer bereits einen freiwilligen Zuschuss von 20000 Euro geleistet, für die Orgel in St. Martin in Wolferstadt 10000 Euro. Der Bauhof soll neue Geräte im Wert von 15000 Euro bekommen. Für die Planung des Kläranlagenumbaus in Hagau und den damit verbundenen Abwasseranschluss nach Wolferstadt stehen heuer 30000 Euro im Etat.

Bei den Steuereinnahmen verzeichnet die Gemeinde ein Plus beim Einkommenssteueranteil (591000 Euro). Bei der Gewerbesteuer werden 130000 Euro erwartet. Jedoch fallen die Schlüsselzuweisungen um 40000 Euro niedriger aus als 2017: 362000 Euro sind es in diesem Jahr. Gleich um 50000 Euro gestiegen ist die Umlage, welche die Wolferstädter an den Kreis überweisen müssen. Die 470000 Euro sind der größte Ausgabe-Posten. An die Verwaltungsgemeinschaft Wemding muss die Gemeinde 104000 Euro abführen, an den Schulverband Wolferstadt-Otting 60000 Euro und an den Schulverband Wemding 43000 Euro.

Um die Bilanz auszugleichen, wird die Kommune bis zum Jahresende wohl fast 300000 Euro aus den Rücklagen entnehmen. Diese liegen dann aber immer noch bei rund einer Million Euro und sorgen dafür, dass die Gemeinde schuldenfrei bleibt. Das auf die hohe Kante gelegte Geld werde man 2019 dringend brauchen, so Schlapak. Grund: Der Investitionsplan beinhalte im kommenden Jahr Ausgaben in Höhe von circa 1,5 Millionen Euro. Allein 865000 Euro davon entfallen voraussichtlich auf die geplante Erneuerung des Abwassersystems in Hagau. (wwi)

