vor 22 Min.

Gemeinde investiert sieben Millionen Euro

Mit dem aktuellen Haushalt soll die Gemeinde weiter vorangebracht werden. Wohin das Geld fließt und bei welchem Thema sich Karl Malz im Stich gelassen fühlt.

Von Helmut Bissinger

„Ein klein wenig stolz“ sei er, sagte Bürgermeister Karl Malz, als der Gemeinderat den aktuellen Haushalt für die Gemeinde verabschiedet hat. „Bei Euch läuft’s doch recht gut. Wie macht ihr das?“, werde er immer wieder gefragt, berichtete der Tapfheimer Rathauschef.

Die Antwort lieferte er gleich mit: Es ist das Maß und Ziel, das man sich ständig setze, „aber auch die vertrauensvolle Zusammenarbeit über viele Jahre hinweg zwischen Rathaus und Gemeinderat“.

An Grenzen gestoßen

Der Haushalt schließt in Einnahmen und Ausgaben mit 14,2 Millionen ab. Blättert man im umfangreichen Zahlenwerk, steht am Ende eine Summe: Fast sieben Millionen Euro investiert Tapfheim in die Infrastruktur. Malz: „Wir stoßen damit auch an unsere personellen und finanziellen Grenzen.“

Tapfheim werde man damit, so der Bürgermeister, „wieder ein gutes Stück“ voranbringen, einiges aber werde nicht umgesetzt werden können, wie der Straßenausbau. „Die Beiträge hierfür hat man übereilt abgeschafft“, klagte Malz. Und auf eine Nachfolgeregelung müsse man weiter warten. Der Investitionsstau der Kommunen summiere sich. In Tapfheim habe man sich dafür entschieden, die Sanierung der Straßen im Investitionsprogramm ab 2020 darzustellen.

Kinderbetreuung: Bedarf steigt

„Die finanziellen Spielräume der Kommunen werden kleiner“, blickte der Bürgermeister in die Zukunft. Andererseits würden die Erwartungen an die Kinderbetreuung größer. Der Bedarf an Betreuungsplätzen steige, aber auch der Anspruch für eine qualifizierte Betreuung aller Gruppen. Die finanzielle Ausstattung der Gemeinden durch den Staat halte damit nicht Schritt.

Er forderte eine verbesserte Betriebskostenförderung von Bund und Land. Tapfheim komme dennoch seinen Aufgaben nach: von der Sanierung der Straßen, einem Erweiterungsbau am Kindergarten bis hin zur künftigen Unterbringung der Schulkinder am Nachmittag.

50 neue Kindergartenplätze

„Der Freistaat propagiert Heimat, Kultur, Vereine und Ehrenamt, lässt aber die Kommunen auf dem Trockenen sitzen“, sagte Malz und spielte auf die Förderung der Sporthallen-Sanierung in Tapfheim an. Die Generalsanierung der Sporthalle wird auch in diesem Jahr, beim dritten Teil der Maßnahme, Geld binden: 1,7 Millionen Euro sind hierfür bei einem Zuschuss von lediglich 250000 Euro vorgesehen.

Die Erweiterung des Kindergartens soll 2020 erfolgen. 50 neue Plätze werden für Kinder im Alter von drei Jahren bis zur Einschulung und 24 weitere Plätze für Kinder unter drei Jahren sowie die dazugehörigen Funktionsräume durch einen Anbau an das Bestandsgebäude geschaffen.

Gemeindeentwicklungskonzept

Für die Ortsteile Brachstadt und Oppertshofen soll ein Gemeindeentwicklungskonzept erstellt werden – eine Maßnahme, die in Zusammenarbeit und mit finanzieller Förderung durch das Amt für Ländliche Entwicklung in Krumbach erfolgt. Auch das Sturzflut-Risikomanagement ist in Tapfheim ein Thema. Daran beteiligt sich das Wasserwirtschaftsamt Donauwörth.

Die Fortführung der Planungen und Ideen zur Gestaltung einer Ortsmitte in Donaumünster/Erlingshofen schlägt im Haushalt mit 26000 Euro (bei einer Förderung von 20000 Euro) zu Buche. Schließlich sollen Straßen und Gehwege saniert und ausgebaut werden. Dafür werden rund 150000 Euro vorgesehen. Die sechs Bushaltestellen entlang der Bundesstraße 16 lässt das Staatliche Bauamt ausbauen. 70000 Euro investiert die Gemeinde hier für die Anpassungen von Geh- und Radwegen.

1,1 Millionen Euro für die Kesselbrücke

Rund eine halbe Million Euro hat der Kämmerer für ein Großprojekt an Zuschüssen eingeplant. Für knapp 1,1 Millionen Euro wird die Kesselbrücke in Brachstadt neu gebaut. Weitere Ausgabenposten sind der Ausbau der Gemeindeverbindungsstraße von Donaumünster nach Erlingshofen (mit Planungskosten von 60000 Euro), die Abrechnung der Erschließung des Baugebiets Pilzfeld in Oppertshofen mit 115000 Euro, die Erschließung des Baugebiets Meisteräcker mit 155000 Euro.

Demgegenüber erwartet man Erschließungsbeiträge von insgesamt rund 750000 Euro. Für Kanalsanierungen sind 105000 Euro eingeplant. Schließlich sind für den Grunderwerb rund 2,1 Millionen angesetzt bei Erträgen aus Verkäufen von 742000 Euro.

800000 Euro als Darlehen

„Die hohen Ausgaben des Vermögenshaushalts können wir durch unser konsequent sparsames und wirtschaftliches Handeln in der Vergangenheit erheblich mitfinanzieren“, erklärte Malz. Immerhin könne man auf eine Rücklage von rund 2,6 Millionen Euro zurückgreifen. Deshalb sei die Darlehensaufnahme von rund 800000 Euro „vertretbar“.

Seit Bestehen der Großgemeinde sei die Verschuldung dennoch nie so niedrig gewesen: Sie liegt bei derzeit 868000 Euro. Trotz der Zahlung von 1,86 Millionen Euro an Kreisumlage denke man nicht an einen „Tapf-xit“ – also daran, den Landkreis zu verlassen, sagte Malz mit einem Augenzwinkern. Man freue sich, in einer Region zu sein, in der die Welt noch in Ordnung ist.

