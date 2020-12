03.12.2020

Gemeinderat Holzheim: Rüge an fünf Kollegen

Plus In Holzheim hatten Ratsmitglieder die Jahresrechnung 2019 ohne Begründung abgelehnt. Warum das so nicht geht, erklärte nun Juristin Christine Roth im Gremium.

Von Barbara Würmseher

Mit einer juristisch kniffligen Frage hatte sich der Gemeinderat Holzheim in seiner jüngsten Sitzung zu befassen: Dürfen Ratsmitglieder bei der Abstimmung über die Jahresschlussrechnung dagegen votieren, ohne sich zuvor inhaltlich mit ihren Gründen geäußert zu haben?

Der Fall hatte gegen Ende der vergangenen Legislaturperiode hohe Wellen geschlagen. Damals hatte es ohnehin zwei Fronten im Gemeinderat gegeben und der Vorfall goss zusätzlich Öl ins Feuer. Die fünf Ratsmitglieder Helmut Staber, Josef Oßwald (Zweiter Bürgermeister), Leonhard Raab, Peter Bürle (Dritter Bürgermeister) und Anton Ziegler verweigerten der Jahresschlussrechnung 2019 und damit dem Prüfungsergebnis des Rechnungsprüfungsausschusses die Zustimmung, obwohl im Prüfbericht keinerlei Bedenken vorgetragen wurden. Offen blieb, was die Gründe für ihre Haltungen waren.

Genehmigt wurde die Jahresrechnung zwar mit einer Mehrheit von 7:5 Stimmen, aber auf diese Weise bekam die ganze Angelegenheit doch ein „Gschmäckle“.

Holzheims Ex-Bürgermeister sieht ein Dienstvergehen

Der frühere Bürgermeister Robert Ruttmann und vier Mitglieder des damaligen Rechnungsprüfungsausschusses hatten daraufhin Anträge gestellt, dieses Abstimmungsverhalten juristisch aufzuarbeiten. Ruttman sah dahinter ein Dienstvergehen mit bewusstem Bruch des Diensteides und wähnte das Abstimmungsverhalten als abgesprochen. In einem weiteren Antrag war gar von einem „ungeheuerlichen Vorgang“ die Rede.

Christine Roth, Juristin in der Verwaltungsgemeinschaft Rain für die vier Mitgliedsgemeinden, bestätigte nach eingehender Prüfung, dass damals nicht alles korrekt gelaufen war. Wie sie nach Paragrafenlage erklärte, sei die Entlastung ein Vertrauensvotum. Wer die Entlastung verweigere, müsse dazu Stellung nehmen. „Bei einer Ablehnung müssen fachliche Gründe genannt werden, sonst liegt ein Verstoß gegen die Sorgfalts- und Gewissenhaftigkeitspflicht vor“, sagte sie.

Drei Ahndungsmöglichkeiten für den Gemeinderat

Sie nannte drei Möglichkeiten, diesen Verstoß zu ahnden: Entweder genügt der rechtliche Hinweis darauf, dass das Verhalten nach den Buchstaben des Gesetzes falsch war. Oder es wird eine Rüge ausgesprochen. Oder aber es wird ein Ordnungsgeld von bis zu 250 Euro pro Person verhängt.

Die fünf betroffenen Ratsmitglieder bekamen Gelegenheit, sich zu erklären. Sie zeigten sich grundsätzlich überrascht von der rechtlichen Bewertung der Situation und erklärten aber auch, der Vorfall sei für sie abgeschlossen. Darüber hinaus konnte Anton Ziegler diese gesetzliche Regelung nicht ganz nachvollziehen: „Wenn ich mich für jede Gegenstimme rechtfertigen muss ...“, sagte er

Josef Oßwald lehnte den Begriff „Absprache“ ab. Eine solche habe es damals im Vorfeld nicht gegeben, lediglich eine Besprechung. Helmut Staber nahm folgendermaßen Stellung: „Meine Ablehnung war begründet, ich wusste aber nicht, dass ich sie begründen muss. Es hat ja auch bei dieser Abstimmung keine Diskussion gegeben.“

"Mir war das nicht bewusst"

Peter Bürle erklärte: „Ich nehme die Belehrung zur Kenntnis, mir war die Tragweite nicht bewusst. Ich will meinen Beweggrund nicht nennen.“ Und Leonhard Raab teilte mit: „Mir war das damals so nicht bewusst. Ich war der Meinung, dass ich nur meinem Gewissen verpflichtet bin.“

In der weiteren, fair und sachlich ausgetragenen Diskussion zeigte sich im Plenum die Bereitschaft aller, einzulenken und das Vergangene zu den Akten zu legen. Josef Vogl äußerte Verständnis dafür, dass Menschen Fehler machen. Er bat aber, zu bedenken, „dass diese Rechnungsprüfung sehr aufwendig war. Wenn man dann aus dem Nichts Gegenstimmen bekommt, ist man schon vor den Kopf gestoßen“. Dennoch sei die Angelegenheit für ihn jetzt beendet.

"So darf das künftig nicht mehr laufen"

Manfred Andraschko, damals Vorsitzender des Rechnungsprüfungsausschusses, schloss sich dieser Haltung an, ebenso Manfred Vogl, der sagte: „Es ist sehr schade, dass so viele ohne Begründung dagegen waren, denn dadurch wird die Arbeit vieler dezimiert. Wir haben im Prüfungsausschuss eine charakterliche Verantwortung auch der Allgemeinheit gegenüber. So darf das künftig nicht mehr laufen.“ Antonie Eberle fand es wichtig, dass der Sachverhalt nochmals aufgearbeitet wurde. Und Katharina Mayr-Fendt sprach von einem „komischen Bauchgefühl, wenn ohne Begründung dagegen gestimmt wird“.

Der Gemeinderat beschloss einstimmig, die fünf Kollegen zu rügen und sie auf die Gewissenhaftigkeit ihrer Amtspflicht hinzuweisen.

Lesen Sie dazu auch:

Themen folgen