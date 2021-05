Kita ist fast fertig

Was in Rögling heuer geplant ist und wie die Kommune finanziell dasteht

Die Kindertagesstätte steht in diesem Jahr in der Gemeinde Rögling im Mittelpunkt des Handelns. Bei dem Projekt, das bereits seit einiger Zeit läuft, wird das Gebäude saniert und umgebaut.

Inzwischen sei das Projekt weit vorangeschritten, berichtet Bürgermeister Isidor Auernhammer in Zusammenhang mit dem Haushalt der Kommune für 2021. Den verabschiedeten die Gemeinderäte nun einstimmig.

Im und am Kindergarten stünden hauptsächlich noch Malerarbeiten aus. Außerdem seien noch im Außenbereich diverse Dinge zu erledigen. Es würden ein behindertengerechter Zugang geschaffen und ein neuer Zaun gezogen. Das gesamte Vorhaben sei inzwischen auf rund 380.000 Euro veranschlagt. Davon seien ungefähr 250.000 Euro bezahlt. Die Arbeiten sollen Auernhammer zufolge im Sommer abgeschlossen werden. Der Kostenrahmen werde wohl eingehalten.

Die Einnahmen der Kommune zeigen sich in diesem Jahr „einigermaßen konstant“, erklärt der Bürgermeister. Die größten Summen erhält die kleine Juragemeinde aus der Einkommenssteuer-Beteiligung (390.000 Euro) und über Schlüsselzuweisungen vom Freistaat (260.000 Euro).

Bei der Gewerbesteuer, die in Rögling traditionell gering ist, setzt die Kommune heuer 55.000 Euro an – und ist damit zurückhaltend. Im vergangenen Jahr war mit 60.000 Euro kalkuliert worden. Das Ergebnis fiel mit 97.000 Euro jedoch deutlich höher aus.

Bei den Ausgaben schlägt die Umlage, welche die Gemeinde an den Landkreis bezahlen muss, mit 307.000 Euro zu Buche. An die Verwaltungsgemeinschaft Monheim fließt ein Anteil von 79.000 Euro, an den Schulverband Tagmersheim 22.000 Euro und an den Schulverband Monheim 14.000 Euro.

Auernhammer hofft, in diesem Jahr für die Kommune Grundstücke für ein neues Wohngebiet kaufen zu können. Aktuell sei die Gemeinde in diesem Bereich „absolut blank“. Sprich: Sie verfügt über keine Bauplätze mehr.

Andere Projekte bräuchten einen gewissen Vorlauf. Dazu gehörten Kanalerneuerungen und -sanierungen sowie die Reparatur von Straßen. Solche Maßnahmen hängen dem Bürgermeister zufolge in Rögling unter anderem davon ab, wann der Landkreis die Kreisstraße von Warching her erneuert. Zuletzt hätten die Verantwortlichen des Kreises dieses Vorhaben geschoben.

Die Ausgaben 2021 kann die Gemeinde schultern, ohne neue Schulden aufzunehmen. Der Haushaltsplan sieht vor, die Verbindlichkeiten im Laufe des Jahres zu senken. Allein beim Kredit für das Nadlerhaus sollen 45.000 Euro getilgt werden. (wwi)