14:31 Uhr

Gemeinderat verabschiedet sich nach 36 Jahren aus dem Amt

Plus Robert Frank hat sich in Fünfstetten nach 36 Jahren nicht mehr aufstellen lassen. In der letzten Sitzung dieser Periode sagen aber noch weitere Räte "Servus".

Sage und schreibe 36 Jahre lang hat Robert Frank dem Gemeinderat in Fünfstetten angehört hatte. Für die neuerliche Wahl am 15. März ließ er sich nicht mehr aufstellen. In der letzten Sitzung der Periode hat Bürgermeister Werner Siebert nun das dienstälteste Mitglied des Gremiums sowie zwei weitere Räte, die ausscheiden, im Namen der Kommune gewürdigt.

Weiterlesen mit dem Plus+ Paket Zugriff auf mehr als 500 neue Plus+Artikel pro Woche

Mehr wissen, mehr erfahren: Hintergründe, Analysen, Reportagen

Zugang zu lokalen Inhalten, die älter als 30 Tage sind

Artikel kommentieren und Newsletter verwalten

Jederzeit monatlich kündbar Jetzt für nur 0,99 € testen Warum wir auf Plus+ setzen und welche Vorteile Sie als Abonnent genießen. Schließen

Weiterlesen mit dem Plus+ Paket Zugriff auf mehr als 500 neue Plus+Artikel pro Woche

Mehr wissen, mehr erfahren: Hintergründe, Analysen, Reportagen

Zugang zu lokalen Inhalten, die älter als 30 Tage sind

Artikel kommentieren und Newsletter verwalten

Jederzeit monatlich kündbar Jetzt für nur 0,99 € testen Ich habe bereits das Plus+ Paket Warum wir auf Plus+ setzen und welche Vorteile Sie als Abonnent genießen. Schließen

Siebert merkte an, Robert Frank zeichneten hoher persönlicher Einsatz, Weitsicht und Zielstrebigkeit aus. In den 36 Jahren seien wirklich große Projekte zu angepackt worden. Der Bürgermeister nannte Dorferneuerungen, den Bau von Grundschule, Kindergarten und Feuerwehrhaus als Beispiele. Frank hatte zudem als Dritter Bürgermeister Verantwortung übernommen und habe in all den Jahren nie das persönliche Interesse in den Vordergrund gestellt. Siebert überreichte dem Ratsmitglied eine Dankurkunde, einen Reisegutschein und für jede absolvierte Periode eine Flasche Wein. Auch Rupprecht und Hüttenhofer scheiden aus Mit lobenden Worten und Präsenten verabschiedete der Bürgermeister auch Andrea Rupprecht (zwölf Jahre Gemeinderätin) und Thomas Hüttenhofer (sechs Jahre). Auch sie seien dem Vertrauen, das die Bürger in sie gesetzt hätten, gerecht geworden. Andrea Rupprecht arbeitet in Fünfstetten in Teilzeit in der Gemeindeverwaltung. Weil die Doppelfunktion – Verwaltungskraft und Gemeinderätin – aufgrund neuer gesetzlicher Grundlagen inzwischen nicht mehr möglich ist, sah sie heuer von einer erneuten Kandidatur ab. Der bisherige Zweite Bürgermeister Josef Bickelbacher, der vom 1. Mai an die Gemeinde führt, würdigte in der Sitzung, die wegen der coronabedingten Vorgaben in der Mehrzweckhalle stattfand, kurz die Arbeit des scheidenden Bürgermeisters Werner Siebert. Der gehört als Gemeinderat weiterhin dem kommunalpolitischen Gremium in Fünfstetten an. (wwi) Lesen Sie auch: Josef Bickelbacher gewinnt in Fünfstetten



Fünfstetten: Das Abwasser fließt künftig in ein großes Klärwerk

Themen folgen