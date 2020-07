vor 4 Min.

Gemeinderat winkt Bürgerentscheid über Mertinger Straße durch

Mitarbeiter der Firma Geda postieren sich vor der Schmutterhalle in Bäumenheim. Drinnen entscheiden die Räte über das Bürgerbegehren zur Mertinger Straße.

Plus Der Gemeinderat lässt den Bürgerentscheid beim dritten Anlauf zu. Am 11. Oktober müssen die Bürger aber zwei Fragen beantworten.

Von Barbara Wild

Die Bäumenheimer können nun wirklich am 11. Oktober über die Frage abstimmen, ob die Mertinger Straße verlegt werden soll. Hintergrund für dieses Vorhaben ist die Erweiterung der Firma Geda mit fast 500 Mitarbeitern.

Im dritten Anlauf hat der Gemeinderat am Dienstagabend den Antrag einer Bürgerinitiative stattgegeben. Die Frage am 11. Oktober lautet "Sind sie dafür, dass die Gemeinde Asbach-Baumenheim alle rechtlichen zulässigen Mittel ergreift, um die Gemeindeverbindungsstraße Mertinger Straße mit ihrer jetzigen Verkehrsführung zu erhalten."

Es gibt auch ein Ratsbegehren

Doch die Bürger müssen zwei Stimmzettel ausfüllen, denn der Gemeinderat hat auch ein Ratsbegehren auf den Weg gebracht. Die Frage hier heißt: "Sind sie dafür, dass Asbach-Bäumenheim eine neue Straße erhält - wie im Bebauungsplanverfahren Mertinger Straße vom Gemeinderat beabsichtigt - damit der Wirtschaftsstandort langfristig gestärkt wird und Geda den Betrieb ausbauen kann ?"

Bürgermeister Martin Paninka appellierte nach den Beschlüssen an die Mitglieder der BI - in Abwesenheit - und an alle Gemeinderäte sachlich und fair über das Thema zu informieren und "Animositaten und Popolismus zu verzichten und fair miteinander umzugehen. "

Mitarbeiter von Geda zeigen Flagge

Mitglieder der BI waren bei der Sitzung nicht anwesend. Gemeinderat Manfred Seel (Linke), Mitglied der BI, war bei den betreffenden Tagesordnungspunkten wegen eines Arzttermins in Bad Wörishofen ebenfalls nicht dabei. Dafür zeigten rund 200 Mitarbeiter der Firma Geda vor der Sitzung mit ihrer Anwesenheit in Firmenshirts, dass es ihnen wichtig ist, für ihre Firma zu kämpfen. Auch Geschäftsführer Johann Sailer verfolgte die Sitzung.

