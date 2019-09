Gemeinsames Christsein leben

Christen aller Konfessionen sollten sich stärker auf das Gemeinsame besinnen: auf Jesus Christus.

Nicht nur bei den Katholiken in Donauwörth ändert sich in diesen Zeiten einiges. Es sind generell Veränderungen in Bezug auf das Christentum in der westlichen Welt zu spüren. Die breite Volksfrömmigkeit nimmt zumindest augenscheinlich ab. Das ist ein eklatanter Wandel im Vergleich zu früheren Zeiten und der kann einem durchaus Sorgen bereiten.

Und dennoch, trotz vieler unguter Tendenzen, ist nicht alles schlechter geworden im kirchlichen Leben – so wie „früher“ auch nicht alles besser war. Betrachten wir etwa die insgesamt gestiegene gegenseitige Achtung der christlichen Konfessionen untereinander. Das Miteinander und der gegenseitige Respekt, der vielerorts heute herrscht, wäre zu Zeiten der Großelterngeneration in manchen Gegenden undenkbar gewesen. Die Berichte, wie feindselig sich Angehörige verschiedener Konfessionen einst mitunter begegnet sind, müssten eigentlich jedem aufrichtigen Christen die Tränen in die Augen treiben. Komplett ist jenes falsche Konkurrenzgetue unter Geschwistern aber nach wie vor nicht verschwunden, zumindest nicht flächendeckend, leider.

Prälat Bertram Meier hat indes bei der Eröffnung des neuen Büros der Pfarreiengemeinschaft im Sommer dieses Jahres in Donauwörth passend gesagt: In einigen Jahren wird man nicht mehr gefragt, ob man katholisch oder evangelisch sei – sondern ob man Christ sei.

Die Kirchen – gleich ob katholisch, evangelisch, evangelikal-freikirchlich oder orthodox – sollten sich stets ihres gemeinsamen Fundaments bewusst sein. Das ist Jesus Christus, Gottes Sohn. Man könnte es vielleicht so beschreiben: Das christliche Haus ist ein Haus; ein Haus einer Familie, aber mit mehreren Klingelschildern, in dem die Familienmitglieder eben nicht alle den gleichen Vornamen tragen. Ein Haus mit mehreren Zimmern. Und ja, Geschwister necken sich auch mal, manchmal gibt auch Reibereien. Aber am Ende des Tages sollte man sich vertragen – man ist ja schließlich Familie. Vielleicht ist das Ökumene. „Einheit in der Vielfalt“ sollte kein bloßer Begriff bleiben, sondern gelebte Wirklichkeit unter Christen aller Konfessionen sein oder werden. Den Christen in Donauwörth ist viel echte Ökumene, viel Besinnen auf das Geschwisterliche in Christus zu wünschen.

Der ökumenische Kirchentag im kommenden Jahr ist ein Schritt, hoffentlich folgen weitere. Papst Franziskus hat vor einiger Zeit ebenfalls einen immens wichtigen Schritt getan, indem er etwa auf Vertreter der Pfingstkirchen zugegangen ist. Wohltuend war dieser Akt der Brüderlichkeit. Das Wichtigste für einen Christen, egal welcher Konfession er angehört, sollte immer Christus sein. Unverfälscht und echt. Und nicht das „Klingelschild“. In Jesus Christus liegt das Heil, nicht in theologischen Spitzfindigkeiten.

