16.11.2019

Gempfing lässt Gnade walten

Feuerwehr wird Patenverein

Mit einem beeindruckenden Fackelzug erleuchtete die Freiwillige Feuerwehr Sallach die Straßen des Nachbarortes Gempfing. Anlass dafür waren das im kommenden Jahr stattfindende Feuerwehrfest in Sallach und die damit verbundene Suche nach einem geeigneten Patenverein.

Dabei sollte die Freiwillige Feuerwehr Gempfing-Überacker im örtlichen Schützenheim bei einem gemeinsamen Fest vor dem Fest um Patenschaft gebeten werden. Der Saal füllte sich komplett. Nachdem Bürgermeister Gerhard Martin als Schirmherr das Wort an die Gäste gerichtet hatte, sollte ein unvergesslicher Wettkampf folgen. In vier Disziplinen blieben die „Kontrahenten“ stets auf Augenhöhe. Letztendlich trennten sich beide Parteien mit einem Remis.

Nach zähen Verhandlungen sowie schweißtreibenden Herausforderungen ließ die Feuerwehr Gempfing-Überacker doch Gnade walten und nahm die Bitte um Patenschaft an. Während des unter lautstarkem Publikum geführten Wettkampfes blieb jedoch in jedem Moment deutlich, dass an diesem Abend zwei in Freundschaft stehende Vereine nicht gegeneinander antreten, sondern miteinander auftreten. Als Fazit darf daher festgehalten werden, dass die Zusammenarbeit der beiden Feuerwehren bereits zum jetzigen Zeitpunkt hervorragend funktioniert. Somit steht einem erfolgreichen Feuerwehrfest in Sallach nichts mehr im Wege. (dz)

