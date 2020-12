vor 26 Min.

Genderkingen: Bekommt die Donau ihr altes Flussbett zurück?

Plus Die Donau soll zwischen Donauwörth und der Lechmündung wieder den Verlauf erhalten, der 1860 beseitigt wurde. Nun wurde das Vorhaben zum ersten Mal vorgestellt.

Von Adalbert Riehl

Wenn das geplante Gemeinschaftsprojekt der Naturschutz- und Wasserwirtschaftsverwaltung umgesetzt wird, erhält die Donau zwischen Donauwörth und Lechmündung noch in diesem Jahrzehnt ihr altes Flussbett zurück. „LIFE-Projekt DonAuRevive“ nennt sich das Vorhaben im Behördendeutsch oder besser im „Behörden-Europäisch“, denn das Wasserwirtschaftsamt Donauwörth (WWA) strebt die Co-Finanzierung durch die Europäische Union an.

Donau-Projekt zwischen Donauwörth und Lechmündung kostet 19 Millionen

19 Millionen Euro soll das Projekt kosten, mit dem der im Jahr 1860 beseitigte Verlauf des Flusses wieder hergestellt wird – unter Erhalt des derzeitigen Flussbettes. Als Projektpartner wäre das Kiesunternehmen Wanner & Märker mit seinen Baggerseen an Bord. Erstmals öffentlich vorgestellt wurde das Vorhaben nun im Gemeinderat Genderkingen.

Das Grobkonzept überzeugte die EU. Bayern ist nun berechtigt, das Projekt zur Förderauswahl einzureichen. Das WWA hat die „Hausaufgabe“, bis 15. Februar zu überzeugen, dass die Renaturierung Sinn hat, von den Betroffenen akzeptiert oder noch besser „unterstützt“ wird. Reinhard Löffler, Leiter der Planungsabteilung beim WWA Donauwörth, und Projektleiter Matthias Schlicker begannen mit einer elementaren Aussage: Das Überschwemmungsgebiet der Donau wird nicht negativ beeinflusst. Ferner werde es keine Beeinträchtigung des Trinkwassers geben – nahe der Lechmündung liegen die drei Brunnen für die Fränkische Wasserversorgung.

Alter Flussverlauf der Donau wurde 1860 beseitigt

Das alte Flussbett ist nach 1860 im Eigentum des Staates geblieben – zusammen mit dem Projektpartner stehen die Flächen zur Verfügung. „Enteignungen würde es bei der Realisierung des Vorhabens nicht geben“, versprach Schlicker. „Der Abschnitt von Donauwörth bis zur Lechmündung ist die drittlängste freifließende Strecke der Donau innerhalb Bayerns, auch, weil das geplante Kraftwerk Lechsend nie gebaut wurde“, informierte Löffler. Der Abschnitt des Stroms würde sich wieder von 22 auf 24 Kilometer verlängern. Weitere Hauptziele seien das Stoppen der Eintiefung (2,4 Meter seit 1990), die Aktivierung von Geschiebe und eine ökologische Aufwertung der Flusslandschaft.

Schließlich können durch Anbindung des Lehenhofes über einen Damm statt der Brücke – (diese müsste für sechs Millionen Euro instand gesetzt werden – erhebliche Steuergelder eingespart werden. Dieser Aspekt wurde wegen der wegfallenden – auch touristischen – Verbindung von mehreren Rednern sehr bedauert. Für die Landwirtschaft ist die schadhafte Brücke wegen Tonnage-Beschränkung nicht mehr benutzbar.

Genderkinger Stadträte äußern Sorgen über die Folgen für die Natur

Sorgen äußerte der Rat ferner bezüglich der „näher kommenden“ Donau, dem Verlust beim „Lebensraum Altwasser“, die Ausspülungen einer mäandernden Donau und einem steigenden Grundwasserstand. Diese Gefahr sieht Abteilungsleiter Löffler aufgrund der bekannten Grundwasserströme für das flussabwärts liegende Genderkingen nicht.

Löffler und Schlicker kündigten einen intensiven Dialog mit Bürgern, Organisationen und Behörden an. Mehrfach ermutigten sie, Vorschläge wie invasive Maßnahmen gegen die Kormoran-Population oder begleitende Maßnahmen zum Hochwasserschutz in die Diskussion einzubringen. Von der Gemeinde erbitte man Unterstützung in Form eines Schreibens für den Antrag, aber auch Teilnahme an einem begleitenden Arbeitskreis, Einbindung örtlicher Vereine und Zugabe von Gemeindegrundstücken, darunter auch Ökoflächen. Zur Entscheidungsfindung kündigte Bürgermeister Leonhard Schwab die nächste Sitzung bereits für den 11. Januar an.

