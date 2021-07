Blumenlaster in Schieflage: B16 lange gesperrt

Auf der B16 nahe Genderkingen ist ein Lkw von der Fahrbahn abgekommen. Dies hatte gravierende Folgen.

Auf der B16 bei Genderkingen hat sich am Donnerstagmittag ein Unfall ereignet, der erhebliche Verkehrsbehinderungen nach sich zog. Die Bundesstraße war für mehr als drei Stunden blockiert.

Der Lkw bleibt in Schieflage in der Böschung an der B16 stehen

Ein 41-jähriger Lkw-Fahrer war nach Auskunft der Polizei gegen 12.20 Uhr mit seiner Sattelzugmaschine mit Kühlauflieger von Donauwörth her kommend auf der B16 in Richtung Rain unterwegs. Kurz vor der Abzweigung nach Genderkingen und Oberndorf kam er aus bisher ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab. Es gelang dem Mann nicht mehr, den 40-Tonner wieder zurück auf die Straße zu bringen. Der Lastwagen kam, nachdem er ein Verkehrsschild und einen Baum überfahren hatte, in der Böschung um etwa 25 Grad geneigt zum Stehen. Der Fahrer blieb unverletzt, so die Beamten.

14 Tonnen Blumen müssen auf anderen Lkw umgeladen werden

Die Bergung des Gespannes gestaltete sich schwierig, da ständig die Gefahr bestand, dass der Zug umfällt. Zunächst mussten vom Auflieger 14 Tonnen Blumen auf ein Ersatzfahrzeug umgeladen werden. Im Anschluss konnte dann das Gespann mit Hilfe eines schweren Autokranes wieder auf die Fahrbahn gebracht werden. Die Zugmaschine musste aufgrund ihrer Beschädigungen abgeschleppt werden.

Der Schaden am Verkehrszeichen inklusive Flurschaden wird vom Straßenbauamt auf 1000 Euro beziffert. Die Bergungsaktion machte für gut drei Stunden die vollständige Sperrung der B16 notwendig. Die Sperrung und Umleitung erfolgte durch die Straßenmeisterei Nördlingen. (dz)