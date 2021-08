Genderkingen

10.08.2021

Horizon Airmeet 20201 Genderkingen: Große Modellflugshow mit Corona-Auflagen

Diese Menschenmassen am Zaun in Genderkingen wird es 2021 erneut nicht geben. Denn das Horizon Airmeet muss corona-konform stattfinden.

Plus In Genderkingen findet am Samstag, 14. August, wieder die europaweit größte Modellflug-Show Horizon Airmeet statt. Doch dieses Mal ist es ziemlich exklusiv.

Von Barbara Wild und Manuel Wenzel

Für viele Fans der Modellflugzeug-Szene ist es ein wichtiger Termin im Jahreskalender. Das Horizon Airmeet in Genderkingen. Und wohl so mancher Neugieriger hat sich zu gegebener Zeit zum Flugplatz Genderkingen aufgemacht und die wirklich spektakulären Flugkünste beobachtet, die echte Profis mittels Fernsteuerung in den Himmel zauberten. Bis zu 15.000 Besucher fluteten jährlich das Gelände rund um den Rudolf-Grenzbach-Flugplatz. Das sonst dreitägige Event war das größte dieser Art in ganz Europa, so der Veranstalter.

