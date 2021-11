Genderkingen

10:00 Uhr

Kurt Klebl erhält die Bürgermedaille in Genderkingen

Plus Kurt Klebl ist seit Jahrzehnten aktiv in Gemeinderat, Vereinen und Kirche in Genderkingen. Dafür erhielt er nun eine hohe Auszeichnung der Gemeinde.

Er ist seit Jahrzehnten eine feste Größe im kommunalen, gesellschaftlichen und kirchlichen Leben des Dorfes – nun wurde Kurt Klebl mit der Bürgermedaille der Gemeinde Genderkingen ausgezeichnet. Gemeinderat, die bisherigen Träger der hohen Auszeichnung und Familienangehörige hatten sich unter 2G-Bedingungen im Bürgerhaus zur Feierstunde getroffen.

