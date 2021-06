Rätsel um exotischen Gast am Genderkinger Baggersee

Plus Mehrfach wurde auf dem kleinen Badesee bei Genderkingen ein Flamingo gesichtet. Woher kommt er und könnte er überwintern?

Der Phoenicopterus chilensis hat seine Heimat in Südamerika. Peru, Uruguay oder Feuerland ist sein klassisches Aufenthaltsgebiet – oder eben in Tierpark und Zoos. Jetzt aber könnte eine neue Adresse hinzukommen: Baggersee Genderkingen.