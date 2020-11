vor 35 Min.

Genderkingen verabschiedet Bürgermeister und Räte

Feierstunde in Genderkingen. Blick auf die zwölf Jahre unter Roland Dietz

In Genderkingen sind die zum 30. April ausgeschiedenen kommunalen Mandatsträger offiziell im Rahmen einer kleinen Feierstunde im Bürgerhaus verabschiedet worden. Die ursprünglich im April geplanten Veranstaltungen für den früheren Bürgermeister Roland Dietz, der nicht mehr kandidiert hatte, und für die ausgeschiedenen Gemeinderäte wurden aufgrund der Corona-Beschränkungen nun in einer gemeinsamen Feier nachgeholt.

So konnte Bürgermeister Leonhard Schwab im Bürgerhaussaal Roland Dietz mit Familie, Landrat Stefan Rößle, Pfarrer Paul Großmann, Altbürgermeister Johann Schilke, die ausgeschiedenen Gemeinderäte mit Partnern, die Bürgermedaillenträger der Gemeinde, die Vorstände und Präsidenten der örtlichen Vereine und Institutionen und den aktuellen Gemeinderat begrüßen. Die musikalische Umrahmung der Veranstaltung erfolgte durch ein Duo der heimischen Donau-Lech-Bläser. Landrat Rößle ließ in seinem Grußwort die allezeit gute, gemeinsame Zusammenarbeit mit der Gemeinde Genderkingen, allen voran mit Bürgermeister Dietz, Revue passieren und erläuterte einzelne Schwerpunkte der vergangenen zwölf Jahre, beispielsweise die seit Jahren betriebene Unterstützung einer Schule in Burkina Faso.

Pfarrer Großmann ging auf die großen gemeinsamen lokalen Themen ein, wie die Adventsveranstaltungen am Enzlerhaus, die in Genderkingen inzwischen eine feste Größe geworden sind. Er hob die stets sehr gute harmonische Zusammenarbeit zwischen Kirche und Gemeinde hervor.

Im Anschluss folgten die Würdigung und Verabschiedung der Gemeinderatsmitglieder durch Roland Dietz. Er erläuterte in kurzen Statements die einzelnen Epochen der kommunalpolitischen Zusammenarbeit und ehrte Franz Wagner (18 Jahre), Michael Böck (zwölf), Klaus Bleymayr (zwölf), Kurt Klebl (24) sowie Frau Claudia Forster (sechs) für ihre ehrenamtliche Tätigkeit. Den Geehrten überreichte er Urkunden, ein kleines Präsent und den ehemaligen Zweiten Bürgermeistern Klebl und Bleymayr einen Zinnteller.

In seiner Laudatio ging der ehemalige Zweite Bürgermeister Klaus Bleymayr dann auf die kommunalpolitische Laufbahn von Roland Dietz ein. Nach dem Einstieg in den Gemeinderat folgte die Wahl zum Bürgermeister im Jahr 2008. Bleymayr erläuterte die wesentlichen Meilensteine der zwölfjährigen Amtszeit und stellte Höhepunkte wie den Besuch des ehemaligen Formel-1-Fahrers Juan Pablo Montoya am Flugplatz Genderkingen heraus. Ferner ging Bleymayr auf die seit Jahren laufenden Verbindungen und den Besuch des Botschafters von Burkina Faso ein. Besonders hob er auch die sozial und gesellschaftlich gelebte Komponente des scheidenden Bürgermeisters in seinem Ort hervor. Als Dank überreichte er Dietz ein Gemälde mit der Darstellung des Ortskerns, eine Urkunde und an Renate Dietz einen Blumenstrauß.

In seinen eigenen Abschiedsausführungen stellte Dietz dar, dass es ihm stets Freude bereitet habe, Bürgermeister zu sein. Er bedankte sich bei seiner Frau, den Vereinen und Institutionen der Gemeinde, den Gemeinderatsgremien seiner Amtszeit und besonders bei Pfarrer Paul Großmann und Landrat Stefan Rößle für das gute Miteinander in den zwölf Jahren. Er wünschte seinem Nachfolger und dem neuen Gemeinderat viel Erfolg.

Zum Abschluss bedankte sich Bürgermeister Schwab im Namen der Bevölkerung bei Roland Dietz und den ausgeschiedenen Mandatsträgern für das Engagement der vergangenen Jahre und Jahrzehnte zum Wohle der Gemeinde Genderkingen. (dz)

