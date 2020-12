09.12.2020

Genderkinger Firma wächst

Neue Niederlassung in Kiew eröffnet

Die Genderkinger Firma Raumschmiede, die Online-Fachgeschäfte im Bereich Garten, Freizeit, Betten und Wohnungseinrichtung betreibt, hat im ukrainischen Kiew eine neue Niederlassung eröffnet. Dieser mittlerweile vierte Standort wird durch einen lokalen Dienstleister mit einem deutschen Führungsteam direkt vor Ort aufgebaut und stärkt die firmeneigene Technologiekompetenz.

Die Dependance in Kiew soll in den kommenden Jahren die IT-Abteilung und Online-Dienstleistungen sowie die Verwaltung des Unternehmens unterstützen und ergänzen, wie es in einer Pressemitteilung heißt. Aktuell arbeiten 17 Mitarbeiter im historischen Zentrum Podil Kiew für die Raumschmiede, unter anderem für die Unternehmens-IT, an Softwarelösungen wie der 3-D-Darstellung von Produkten auf den Shop-Websites sowie in verschiedenen Backoffice-Positionen wie Stammdatenverwaltung und Einkaufsmanagement.

„Wir wollten unsere IT-Kompetenzen schon länger ausbauen“, sagt Raumschmiede-Geschäftsführer Jürgen Schuster. „Allerdings war es uns nicht möglich, an unseren aktuellen Standorten im ländlichen Raum die hierfür benötigten IT-Fachleute und anderweitigen Spezialisten in ausreichender Zahl zu rekrutieren. In Kiew gibt es eine Vielzahl gut ausgebildeter Fachkräfte und alle nötigen Strukturen, um zusammen mit einem guten Dienstleister ein IT-Kompetenzteam auf- und auszubauen, das unseren strategischen Vorstellungen gerecht wird. Wo immer möglich, werden wir Fachkräfte an unseren deutschen Niederlassungen rekrutieren, aber den darüber hinaus gehenden Bedarf über unseren Standort Kiew abdecken.“ (pm)