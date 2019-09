vor 28 Min.

Genuss und Kultur

ZahlreicheVeranstaltungen im „B+ Zentrum“

Genuss und Kultur gehören nach Ansicht der Verantwortlichen des „B+ Zentrums“ in Blossenau zusammen. Bei zwei Veranstaltungen ist das wörtlich zu verstehen: Beim „Miteinander kochen und genießen“ am 18. Oktober und 8. November spielt das Ensemble Mio Gusto, während gekocht und gegessen wird. Auch Christof Öhm (Radio RT.1 Nordschwaben) ist als Koch dabei.

Weitere Termine in der Erlebnisküche des „B+ Zentrums“ sind „Wild und wertvoll“ (20. September), „Lumara trifft Thermomix“ (5. Oktober), „Kraut und Rüben“ (9. Oktober), „Kürbis und Co.“ (23. Oktober), „Schnelle Küche mit Uli Großmann“ (8. November), „Kochen wie Hildegard von Bingen“ (22. November). Über eine gesunde Ernährung geht es in den Vorträgen „Achtsam Essen – eine Wohltat für Körper und Seele“ (27. September) und „1, 2, 3, fertig ist der Brei“ (27. November). Auch Brot- und Kuchenbackkurse stehen an.

„Wir bieten keine Haute Cuisine, aber echte kleine Schmankerl“, beschreibt Eva Münsinger, Leiterin des Zentrums, das Kulturangebot. Beim Kaffeehauskonzert am Samstag, 12. Oktober, um 15 Uhr mit den Salonorchestern Donauwörth und Cassablanka aus Neuburg darf auch getanzt werden. Der Briganori-Chor gastiert am 26. November um 19.30 Uhr. Zu einer weihnachtlichen schwungvollen Reise um die Welt lädt Snowflakes Project am 30. November um 18 Uhr ein. Übrigens, kleine Schmankerl und/oder selbstgebackenen Kuchen gibt es bei jedem Konzert. Zur Wirtshausmusi im „B+ Zentrum“ laden mehrere Gruppen und Musikanten am Sonntag 24. November, ab 16 Uhr ein. Hobbymusikanten, Sänger und Mitschunkler sind willkommen.

Die Geschichtenerzählerin Ulrike Momendey lässt mit Erzählkunst und Musikinstrumenten Märchen und Mythen lebendig werden. Kinder und Familien sind eingeladen zu den „Wilden Räubern“ am Freitag, 13. September, und zu „Halloween-Geschichten“ am 2. November, jeweils um 17 Uhr. Erwachsene erleben die Magie des Vollmondes am 13. September und „Teuflische Geschichten aus der Unterwelt“ am 30. November jeweils um 20 Uhr. „Nur ein kleiner Stern“ heißt die Geschichte von Eva Maria Kirschner am 20. Dezember um 15 Uhr.

„Vorhang auf“ für Theater und Kabarett heißt es im Oktober und November. Kerstin und Sepp Egerer halten am Samstag, 19. Oktober, um 19.59 Uhr ihrem Publikum frei nach Karl Valentin einen ironisch-(aber)witzigen Spiegel vor. Kinder dürfen sich am Sonntag, 17. November, um 15 Uhr auf den „Großen Hasen und kleinen Fuchs“ mit dem Musiktheater „Musik Einer Welt“ aus Augsburg freuen.

Von 10 bis 16 Uhr findet an diesem Tag auch der Blossenauer Bücherbasar statt. Den Tag rundet ein Reisevortrag über Tansania um 18 Uhr ab.

Das Programm ist im Internet unter www.blossenau.de, in Facebook und als Flyer „B+ Genuss-Kultur“ veröffentlicht. Kontakt: Telefon 0151/18864740, E-Mail info@blossenau.de (evm)

