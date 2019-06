vor 20 Min.

Geopark-Infostelle in Harburg kommt

Nach langen Überlegungen ist nun die Entscheidung gefallen. Die Kosten sind explodiert. Wie es nun weitergeht.

Von Alexander Millauer

Die Kosten explodierten, das Projekt drohte zu scheitern. Nun hat der Stadtrat in Harburg am Donnerstag gegen die Stimme von Werner Heller (CSU) entschieden, dass die geplante Geopark-Infostelle an der Donauwörther Straße doch neu ausgeschrieben werden soll. Bürgermeister Wolfgang Kilian (CSU) wies in der Sitzung darauf hin, dass die Zeit drängt und regte an, für eine erneute Ausschreibung abzustimmen. Denn um die vollen Fördermittel zu erhalten, muss die Infostelle noch in diesem Jahr fertiggestellt werden. Rund 194 000 Euro würden der Stadt an Fördermitteln zustehen, teilte Kilian mit. Der größte Anteil davon kommt aus dem Programm der Städtebauförderung des Bundes und des Freistaats Bayern. Weiteres Geld schöpft die Stadt aus den Töpfen einer speziellen Geopark-Förderung und des Leader-Förderprogramms.

Als Grundlage für die geschätzten Kosten, die auf die Stadt zukommen, zog Bürgermeister Kilian das erste Ausschreibungsergebnis aus dem Jahr 2018 heran. Demnach würde die Stadt bei Gesamtkosten von rund 360 000 Euro einen Anteil von etwa 166 000 Euro bezahlen. 52 000 Euro hat die Stadt bereits für den Abriss des leer stehenden Hauses an der Donauwörther Straße ausgegeben.

Kostenentwicklung verursacht "Schmerzen"

Stadtrat Manfred Schick (PWG) sagte: „Ich denke, dass wir alle Schmerzen haben, wenn wir die Kostenentwicklung sehen.“ Ursprünglich ist mit Kosten im fünfstelligen Bereich gerechnet worden. Als eine erste Ausschreibung dann den den hohen Preis ergab, zog der Stadtrat die Notbremse und beendete die Planungen vorerst. Auch Stadtrat Walter Beck (CSU) betonte, dass er angesichts der Kosten eher gegen den Bau als dafür sei, sagte aber zugleich: „Wenn wir nichts machen, müssen wir das auch irgendwie erhalten.“ Bürgermeister Wolfgang Kilian ging auf die Vorteile ein, die die Infostelle mit sich bringen würde: „Das ist eine neue Aufenthaltsmöglichkeit im Freien, Kinder können dort spielen.“

Garage sorgt für Diskussionen

Über die Fischtreppe, die nahe der Infostelle geplant ist, sollen Fische beobachtet werden können – „wenn sie denn kommen“, so Kilian. Die Fischtreppe soll in einem Seitenarm der Wörnitz errichtet werden, um einen Höhenunterschied von rund 1,50 Meter auszugleichen. Die Infostelle wird aus zwei Infotafeln und einer Treppe mit Zugang zur Wörnitz bestehen. Für Diskussionen sorgte die Garage, die nahe der geplanten Infostelle steht.

Unter anderem Stadträtin Claudia Müller (SPD) betonte, dass man da etwas machen müsse: „Sonst schaut man die ganze Zeit auf diesen grauen Klotz“, sagte sie. Kilian erklärte, dass die Verwaltung die Anwohner, denen die Garage gehört, vor etwa 14 Tagen angeschrieben habe. Bisher habe man jedoch keine Antwort erhalten. Da es sich bei der Garage um Privateigentum handelt, müssten die Besitzer willens sein, die Garage zu verkaufen. Erst dann könnte sie abgerissen werden, um ein freies Feld für die neue Geopark-Infostelle zu haben.

