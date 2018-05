vor 47 Min.

Geparktes Auto beschädigt

Der Wagen ist in der Andreas-Mayr-Straße abgestellt und wird angefahren. Der Verursacher steigt wohl aus und schaut sich die Situation an, fährt dann aber weg.

Wie die Polizei berichtet, ist am Diensttagabend gegen 23 Uhr in Donauwörth in der Andreas-Mayr-Straße gegenüber der Hausnummer 3 ein geparktes Auto beschädigt worden. Der Audi wurde von einem unbekannten Fahrzeug beim Ausparken an der Beifahrertür angefahren. Der Verursacher bemerkte den Beamten zufolge wohl den Unfall, stieg aus und schaute sich den Schaden an. Danach fuhr er jedoch weiter, ohne sich um die Unfallfolgen in Höhe von etwa 2000 Euro zu kümmern. Zeugen, die Hinweise auf den Unfallverursacher machen können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Donauwörth unter Telefon 0906/706670 zu melden.

Themen Folgen