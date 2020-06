14:34 Uhr

Gepeinigter Häftling: „Ich habe alles gemacht, auch gebellt“

Plus Das Opfer der demütigenden Aktion unter Gefangenen der Justizvollzugsanstalt Kaisheim sagt vor Gericht aus. Auch er benennt einen Mitinsassen als Hauptpeiniger.

Von Klaus Utzni

Am zweiten Tag im Prozess um die perverse sexuelle Demütigung eines Häftlings in einer Gemeinschaftszelle des Kaisheimer Gefängnisses hat die 3. Strafkammer des Augsburger Landgerichts das Opfer in den Zeugenstand geladen. Die fast zweistündige Vernehmung erweist sich als schwieriges Unterfangen.

Im großen Sitzungssaal 101, in dem normalerweise das Schwurgericht tagt, herrscht eine gespannte Stille. Minutenlang. Der Zeuge, ein 39 Jahre alter Gefangener, will nicht mehr weiterreden. Er wolle „alles verdrängen“, sagt er. Der Vorsitzende des Gerichts, Roland Christiani, muss seine ganze Überredungskunst aufbieten, um den Zeugen zu einer vollständigen Aussage zu bewegen – im Angesicht der mutmaßlichen fünf Peiniger, die der Vergewaltigung, der sexuellen Nötigung und der gefährlichen Körperverletzung angeklagt sind.

Es ging das Gerücht, er sei wegen Vergewaltigung vorbestraft





Anfang April 2019 war der 39-Jährige in die Sechs-Mann-Zelle verlegt worden. Im Gefängnis ging das Gerücht herum, er sei wegen Vergewaltigung vorbestraft. Weil Sexualtäter in der Knast-Hierarchie ganz unten stehen, sollte er mit einer speziellen Aktion gedemütigt werden.

Als Initiator des Übergriffs und Hauptakteur benennt der Zeuge den 22-jährigen Angeklagten, der Boss in der Zelle gewesen sei. Alle fünf Mitgefangenen, so schildert der Häftling, seien damals aus dem Bad gekommen und hätten ihn aufgefordert sich auszuziehen. „Alle haben das Gerücht geglaubt“, erinnert er sich.

Dann habe er Wasser und Toilettenreiniger aus der Schale der Klobürste trinken, dann einen Mix aus Tabletten und Salz vom Tisch weg- schnupfen müssen. Der 22-jährige Angeklagte habe ihm dann eine Klobürste in die Hand gedrückt und ihn aufgefordert, diese sich anal einzuführen, wie ein Hund auf allen Vieren herumzukriechen und dabei zu bellen. „Ich hab alles gemacht, auch gebellt“, sagt der Zeuge vor Gericht verschämt.

Nach der Demütigung wird er noch verprügelt

Weil er dann 30 Liegestützen nicht geschafft habe, habe man ihn gezwungen, sich selbst zu befriedigen. Am folgenden Vormittag hätten ihn alle fünf Mitgefangenen dann noch verprügelt. „Danach haben sie mich in Ruhe gelassen.“ Gegenüber der JVA log er zunächst, er sei in der Dusche gestürzt und habe sich dabei die Verletzungen im Gesicht zugezogen. Erst später offenbarte er sich den Beamten des Gefängnisses. „Im Knast herrscht ein Ehrenkodex, dass man niemanden hinhängt. Wenn alle sich entschuldigt hätten, hätte ich auch nichts gesagt“, gab der Zeuge zu Protokoll.

Auch nach einem Jahr habe er immer noch psychische Probleme. „Vor allem in der Nacht geht mir alles im Kopf herum“, schildert der Häftling. Den Prozessbeteiligten geht es vor allem auch um die Frage, in welcher Weise sich die fünf Angeklagten jeweils an den Demütigungen beteiligt haben. Ganz klar bezeichnet der Zeuge den 22-Jährigen als Hauptantreiber. Zwei der Angeklagten hätten eher zögerlich mitgemacht. Am Ende der Zeugenaussage entschuldigen sich vier der Angeklagten bei dem Opfer, zwei bieten Schmerzensgeldzahlungen an.

Der Prozess wird fortgesetzt

Die Häftlinge haben umfangreiche Vorstrafenregister. Zwölf Polizisten und Justizbeamte sind zur Bewachung der Gefangenen im Gerichtssaal eingeteilt. Der Prozess wird in der kommenden Woche fortgesetzt.

