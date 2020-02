Gerhard Polt in Kaisheim eingeflogen

Plus Bajuwarischer Anarchismus im Kaisheimer Thaddäus: ein unvergesslicher Vormittag mit Gerhard Polt und den Well-Brüdern. Es war mehr als Kult.

Sein Geburtstag bleibt Jürgen Panitz wohl noch lange in Erinnerung. Er feierte zusammen mit den Hochkarätern Gerhard Polt, Karl, Michael, Christoph (Stofferl) Well – auch die Well-Brüder genannt – und einem bis auf den letzten Stuhl besetzten Saal der Kleinkunstbühne Thaddäus am Sonntagmorgen. Extra aus Bayern hätte man sie einfliegen lassen, den Gerhard und die Well-Brüder aus’m Biermoos.

Die Well-Brüder und Gerhard Polt - seit 40 Jahren gemeinsam auf der Bühne

„Do gäd da Omd scho fria an“, so Polt. 40 Jahre stünden sie schon zusammen auf der Bühne und da wäre es jetzt schon an der Zeit für ein Resümee. Und was man da nicht alles gesehen hätte, die bunte Garderobenwelt aus Asbest, Formaldehyd und Schimmel – und seinen Beitrag zur Klimasituation hätte man mit drei Millionen zurückgelegten Kilometern auch geleistet. In der Gastronomie hätte man von der Apokalypse bis zum Elysium alles durch und da gehöre das Zaziki dann schon zu Deutschland. Gerhard Polt erklärte dem amüsierten Kaisheimer Publikum, „dass des a langa Weg is, bis zum Weinkenna“. Angefangen vom Tafelwein – passend zu Hering mit Tomatensoße in der Dose – bis hin zu den guten französischen Weien: „Da brodelts, das guillotinistische Blut.“ Die Multiinstrumentalisten Well kokettierten „bayerische Weltgeschichte“ – 100 Jahre Freistaat, „wo damals die Oktoberfestmaß noch eine Mark achtzig gekostet hat“ und Franz Josef Strauß nach sieben Maß implodiert ist. Ganz in seinem Element zeigte sich der Kabarettist, Autor, Fernseh- und Filmschauspieler Polt während er über den „Kormoran“ wetterte.

Seitenhiebe gegen Vertreter der Volksmusik und des Schlagers

Man wäre ja einverstanden, einem einzigen Kormoran „Überflugsrechte“ vom Fischereiverein aus einzuräumen, aber dieses „fürchterliche Gemetzel mit den deutschen Fischen, weil es bleibt ja nicht bei einem Kormoran“ – könne man nicht hinnehmen. Ab 5.45 Uhr werde zurückgeschossen! Die Zuhörer hielten sich vor Lachen die Bäuche, als Hochwürden aus Indien Bayern als „emergency“ bezeichnetet. „I’m shepard but no sheep in church – empty!“ Bis auf eine ältere Dame, die keine exklusive „performance“ erhielt, sondern „better waiting for christmas“. Als Neuerungen möchte Hochwürden eine „espresso machine“ und „Oblaten from Karlsbad“ einführen. Halleluja!

Die Well-Brüder glänzten wie eh und je

Die Well-Brüder glänzten mit bayerischen Gstanzln. Mithilfe von Harfe, Tuba und Akkordeon ließen sie die „Söder Crew“ der Bavaria One mit Dieselantrieb ins Universum fliegen, auf der Suche nach fernen Galaxien, um auf Planeten Kruzifixe aufzustellen. Schließlich gerät das weiß-blaue Raumschiff in ein schwarzes Loch, aus dem die CSU in einem „Riesenschoiß“ zu CO2 verpufft. Auch die Seitenhiebe gegen die „Zuchtperlen der Volksmusik“ waren präzise gesetzt und so zeigte man Gabalier und Konsorten, „wia so a Schuaplatta ausschaut“.

Den Wahrheitsgehalt der Aussagen, dass man „in der Finsternis nicht weit sieht“, der Aiwanger einen Logopäden braucht und Alice Weidel nicht nur Haare auf den Zähnen hat, „sondern jeder Zahn a eigne Frisur“ untermauerte das Publikum mit anhaltendem Applaus.

„Wia schee de Freiheit is“, machte Polt am Beispiel der Scheidung „morgen um elf mit Jessica“ deutlich. Schlechten Einfluss hatte ihre Freundin Cindy: resultierender Veganismus, Tätowierungen, Piercings. Eigentlich ist die Jessica ja ein Gesamtkunstwerk, das Er bezahlt hat, aber aus den unter die Haut geritzten Drachen sind der Ernährung wegen Salamander geworden „und dafia zoit ma ned so vui!“

Gepoltert wurde auch über Helikoptereltern, die im „Suff“ – nicht der Alkohol, sondern der Geländewagen – ihre Kinder zur Schule bringen. Mit Geburtstagsgstanzl für Jürgen Panitz und einer afrikanischen Weise verließen die vier hüftschwingend die Bühne. \u0009