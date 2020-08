vor 3 Min.

Gesangsverein Amerbach blickt auf 2019

Generalversammlung mit Neuwahlen und Rückschau auf Termine

Lange Zeit waren die Chöre verstummt, und auch jetzt sind sie noch weit weg von einer Normalität, die bedeutet, miteinander zu proben und Konzerte zu veranstalten. Die Mitglieder des Gesangsvereins Amerbach trafen sich jetzt immerhin zur Generalversammlung, um zurückzublicken und nach vorne zu schauen.

Vorsitzender Christian Meyer erinnerte an die zahlreichen Termine und Veranstaltungen des vergangenen Jahrs mit geselligen Festen, aber auch Auftritten – etwa die Mitgestaltung der Kommunion in Amerbach, der Maiandacht an der Grotte, des Historischen Fests in Wemding, des Festgottesdienstes in St. Alban, des Weihnachtskonzerts mit Krippenspiel in Amerbach und vieler weiterer Ereignisse. Zahlreiche Proben und Stunden der Vorbereitung ließen all das zu Erlebnissen werden.

Auch Chorleiterin Bettina Zengler knüpfte an die gemeinsamen musikalischen Erlebnisse aus 2019 an. Insgesamt gab es damals 36 Proben, und die Dirigentin bedankte sich bei allen Beteiligten für deren Engagement und Disziplin, aber auch für die „tolle Gemeinschaft“. Konkrete Pläne wurden wegen Corona nicht angesprochen.

Nach dem Bericht der Kassenwartin Maria Schreiber und der Kassenprüfer Sarah Meyer und Karlheinz Rösch folgten die Neuwahlen der gesamten Vorstandschaft. Die 20 wahlberechtigten Mitglieder wählten Christian Meyer erneut zum Vorsitzenden Christian Meyer. Seine Stellvertreterin ist Ilona Dannemann. Chorleiterin bleibt Bettina Zengler. Die weitere Besetzung: Kassenwartin Maria Schreiber, Schriftführer Wolfgang Sporer, Beisitzer Alexandra Osterrieder, Anton Mayer und Claudia Seefried. Als Kassenprüfer wurden Sarah Meyer und Karlheinz Rösch gewählt.

Wemdings Bürgermeister Martin Drexler lobte in seinem Grußwort den Chor und dankte ihm für das außerordentliche Engagement beim Historischen Fest, aber auch für den Einsatz des Vereins insgesamt. Drexler wünschte dem Chor, dass im zweiten Halbjahr 2020 vielleicht doch noch einige Auftritte möglich seien, damit dadurch das Gemeinschaftsgefühl weiter gepflegt wird. Ortsteilreferent und Stadtrat Karl Strauß schloss sich dem Lob und den guten Wünschen an, nach der Prämierung der „fleißigsten“ Sängerinnen und Sänger des Jahres 2019. Insgesamt hatte es 45 Auftritte und Proben gegeben. Ilona Dannemann und Anton Mayer waren jeweils 42-mal mit dabei. Anton Maier glänzte 43-mal mit Anwesenheit. Und Christian Meyer fehlte sogar kein einziges Mal, sondern war 45- mal anwesend. (dz)

Themen folgen