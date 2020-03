vor 19 Min.

Gesangverein will neue Wege gehen

Die aktiven Sänger gehen zurück. Deshalb hat sich der MGV Bäumenheim überlegt, wie man bei diesem Problem gegensteuern kann. Es gibt einige Ideen

Zur jährlichen Hauptversammlung hatte der Männergesangverein eingeladen. Vorsitzender Albert Stoll begrüßte zahlreiche Mitglieder und Ehrenmitglieder im Sängerheim. Er gab zunächst einen Rückblick auf das abgelaufene Vereinsjahr. Besonders erwähnte er den zweitägigen Sängerausflug nach Dresden, das Adventskonzert mit allen Bäumenheimer Chören und die musikalische Gestaltung der Messen beim 125-jährigen Gründungsfest des TSV, beim Volkstrauertag und beim Jahresschluss.

Um dem Rückgang der Anzahl der aktiven Sänger Rechnung zu tragen und um die wöchentlichen Proben aufzulockern, kündigte Stoll ein paar Neuerungen an. So sollen die Sänger einmal im Monat bei der Liedauswahl ihre Wünsche vorbringen können, wobei auch leichte Musik und altbekannte Schlager willkommen sind. Auch an gelegentliche Vorführungen von alten Filmen, Fotos oder Tonbandaufnahmen aus dem Vereinsarchiv ist gedacht. In einer spontanen Diskussion gab es meist zustimmende, aber auch nachdenkliche Stimmen zu den Vorschlägen.

Chorleiter Dr. Wilhelm Bernert hob das Adventskonzert besonders hervor. Er lobte alle Mitwirkenden und sprach von einer beeindruckenden Gesamtleistung. Auch ihn beschäftige die Frage nach der Zukunft des Chores. Alter, Krankheit und Todesfälle lassen ein Konzert fast nicht mehr zu. Ungeachtet dessen sei es ihm ein dringendes Anliegen, die Chorgemeinschaft und die Freude am Singen zu erhalten. Abschließend ehrte Bernert Michael Hammer und in Abwesenheit Dieter Stoll; ihn schätze er seit Langem als Urgestein des Chores.

Kassenwart Werner Belli berichtete über die Einnahmen und Ausgaben des Vereins. Das Vereinskonto habe leicht abgenommen, es könne aber weiterhin von einem erfreulichen Kassenstand gesprochen werden. Reiner Mayer bescheinigte Werner Belli eine fehlerfreie Kassenführung und bat um die Entlastung der Vorstandschaft. Diese wurde ohne Gegenstimmen erteilt.

In seinem Grußwort bedankte sich Bürgermeister Martin Paninka für die Einladung, die er gerne angenommen habe. Er freue sich, dass es mit dem Gesangverein weitergehe, auch wenn nur noch von Jahr zu Jahr geplant werden könne. Abschließend dankte Paninka den Sängern und ihrem Dirigent Bernert für das Adventskonzert, sowie der ganzen Vorstandschaft für die geleistete Arbeit.

Folgende Mitglieder wurden von Albert Stoll für ihre langjährige Vereinstreue geehrt:

Für 25 Jahre Mitgliedschaft: Dorothea Uhl.

Für 50 Jahre Mitgliedschaft: Reinhold Riedelsheimer und Franz Scheller.

Für 50 Jahre aktiven Chorgesang: Wilhelm Bernert und Manfred Offergeld. Beide erhielten die goldene Ehrennadel und eine Urkunde vom Chorverband. Sie wurden zu Ehrenmitgliedern ernannt.

Manfred Offergeld ehrte Albert Stoll, der seit 30 Jahren Vorsitzender ist. (dz)

