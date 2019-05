vor 58 Min.

Geschäftswelt präsentiert sich bei ProMo

Gewerbeschau und Volksfest in Monheim

Zum mittlerweile fünften Mal veranstaltet die ProGeMo – die Vereinigung für Gewerbe und Handel in Monheim – am kommenden Wochenende ihre Gewerbeschau „ProMo“. Am Samstag und Sonntag präsentieren sich in der Stadthalle sowie der benachbarten Dreifachturnhalle Firmen und Unternehmen aus Monheim und Umgebung. Zudem findet nach längerer Pause wieder ein Volksfest statt.

Teilnehmer aus Handel, Handwerk, Banken, Gastronomie und Dienstleistung beteiligen sich an den beiden „ProMo“-Tagen. Die Besucher könnten sich überraschen lassen, wie vielfältig die Produktpalette sei, so ProGeMo-Vorsitzender Hermann Bernreuther. Eröffnet wird die Schau am Samstag um 14 Uhr. Am Samstag ist die „ProMo“ bis 20 Uhr für Besucher offen, am Sonntag läuft die Messe von 10 bis 18 Uhr. Neben den Informationen, die man sich im persönlichen Gespräch mit den Ausstellern einholen kann, gibt es auch ein Rahmenprogramm mit Musik, Sportakrobatik, Modenschauen und Fitness. Bei einem „ProMo“-Rätsel gibt es drei Wellness-Aufenthalte für zwei Personen zu gewinnen.

Parallel zur Gewerbeschau findet auf dem Vorplatz der Stadthalle nach gut zehnjähriger Pause wieder ein Volksfest statt. Dieses läuft von Freitag, 24. Mai, bis einschließlich Montag, 27. Mai, und bietet der „ProMo“ somit einen zünftigen Rahmen. Bernreuther kündigt ein großes Bierzelt „mit fränkischem Flair“ an. Festwirt ist Christian Egerer aus Pleinfeld. An den vier Tagen gibt es Musik, Modenschau und einen Vergnügungspark.

Der Bierzeltbetrieb beginnt am Freitag um 15 Uhr, der offizielle Bieranstich folgt um 19.30 Uhr. Zum Finale am Montag gibt es einen Familiennachmittag, einen „Tag der Vereine“ und am späten Abend gegen 22.45 Uhr ein Abschluss-Feuerwerk. (unf)

Themen Folgen