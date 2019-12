23.12.2019

Geschenke auf den letzten Drücker

Hier eine Auswahl an Geschäften, die auch am 24. Dezember noch geöffnet haben

Von Yannick Eibl

Ja, ist denn schon wieder Weihnachten? Ja, ist es. Das Fest scheint für viele oft noch in weiter Ferne, bis es plötzlich vor der Türe steht. Und morgen ist es soweit, dann ist Heiligabend. Aber was ist, wenn für Freunde und Familie noch Geschenke fehlen? Hier gibt es einige Tipps, wie man auch am 24. Dezember noch fündig werden kann.

Wird ein Schmuckstück gesucht, kann hierzu beispielsweise an Heiligabend noch von 9.30 bis 12 Uhr der Juwelier Achner in der Reichsstraße aufgesucht werden. Falls es eher etwas für die Haut oder ein sonstiges Pflegeprodukt sein soll: Der Drogeriemarkt Müller in der Donaumeile hat am Dienstag von 8.30 bis 14 Uhr geöffnet, der DM in der Kaiser-Karl-Straße in Donauwörth von 7 bis 14 Uhr.

Soll etwas Intimeres unter dem Baum liegen, können in Donauwörth Unterwäsche oder Dessous von 9.30 bis 12 Uhr im Hautnah in der Spitalstraße oder von 9 bis 13 Uhr im Haus der Wäsche in der Reichsstraße gekauft werden. Sollte der Beschenkende eher zu Elektroartikeln neigen, hat in der Großen Kreisstadt etwa Expert Arndt in der Bahnhofstraße von 9 bis 14 Uhr geöffnet.

In Rain öffnet das Dehner-Gartencenter am 24. Dezember von 9 bis 13 Uhr. Haushaltsartikel gibt es von 9 bis 13 Uhr bei Tchibo in der Donauwörther Reichsstraße. Wer noch etwas für die Jüngsten sucht, findet womöglich im Rofu-Kinderland in der Bahnhofstraße (9.30 bis 14 Uhr) etwas Passendes. Für Bücherfreunde hat das Buchhaus Greno, ebenfalls in der Reichsstraße, von 8.30 bis 13 Uhr geöffnet. Fehlt noch der letzte Feinschliff für das weihnachtliche Ambiente, steht für Dekoartikel von 9 bis 14 Uhr Depot in der „Donaumeile“ zur Verfügung. Für den richtigen Duft kann die Top-Parfümerie in der Bahnhofstraße von 9 bis 13 Uhr dienen. Auch das Kaufhaus Woha in der Bahnhofstraße in Donauwörth hat an Heiligabend offen – und zwar von 9 bis 14 Uhr.

