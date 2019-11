vor 19 Min.

Geschenke packen für arme Kinder

Noch bis zum 15. November können Interessierte sich beteiligen. Um was es konkret geht

„ Weihnachten im Schuhkarton“ kommt gut an. Viele Institutionen beteiligen sich an der christlichen Geschenkaktion. Unternehmen, Kirchengemeinden, Vereine, Schulen, Kitas und Privatpersonen unterstützen auch in diesem Jahr die Geschenkaktion der christlichen Hilfsorganisation Samaritan’s Purse (ehemals: Geschenke der Hoffnung).

Die Geschenkaktion ist längst eine globale Bewegung geworden, bei der sich Millionen Menschen über nationale und konfessionelle Grenzen hinweg engagieren. Ein Benefizkonzert des Donauwörther Chores Vox Mundi war zuletzt der Auftakt der Aktion in und rund um Donauwörth. Dieser Abend war nicht nur ein akustischer Ohrenschmaus, sondern bescherte der Aktion auch eine ansehnliche Spendensumme, die durch großzügige Einzelspenden des Chores und des Landrates Stefan Rößle aufgestockt wurden. Landrat Rößle ist seit Jahren Schirmherr dieser Aktion, er wurde an diesem Abend vertreten durch Peter Thrul.

Noch bis zum 15. November kann jeder in Donauwörth und Umgebung ein eigenes Päckchen mit neuen Geschenken füllen und zu einer der sieben Annahmestellen bringen.

sind: das Glaubenszentrum Donauwörth (dienstags von 9 bis 11 Uhr) Kaufland Donauwörth, Woha Donauwörth, Spielwaren Völk in Rain, Göschl’s Lädle in Kaisheim, Getränke Graf- in Mertingen sowie Klaus Fischer in Wemding.

Eine andere Möglichkeit hier in Donauwörth ist die Teilnahme an einer geselligen Packparty für „Weihnachten im Schuhkarton“. Hier werden viele Filme von den Verteilungen gezeigt und anschließend gemeinsam Schuhkartons gepackt. Genauere Infos hierzu erteilt Michaela Groß unter der Telefonnummer 0906/9998790.

Die Pakete werden dann von örtlichen Kirchengemeinden unterschiedlicher christlicher Konfessionen zielgerichtet an bedürftige Kinder im Rahmen einer Weihnachtsfeier verteilt. Für die Finanzierung der Gesamtaktion bittet der Verein pro beschenktem Kind um eine Spende von zehn Euro. Man kann auch unabhängig vom Packen spenden oder gezielt Personen unterstützen, die übers Jahr viele Päckchen packen, aber nicht die Geldspenden aufbringen können. Alle Informationen zum Mitpacken gibt es unter www.weihnachten-im-schuhkarton.org oder bei Michaela Groß unter Telefon 0906/9998790.

„Weihnachten im Schuhkarton“ ist Teil der internationalen Aktion „Operation Christmas Child“ der christlichen Hilfsorganisation Samaritan’s Purse.

Im vergangenen Jahr wurden weltweit rund 10,6 Millionen Kinder in etwa 100 Ländern erreicht. Der deutschsprachige Verein wird von Sylke Busenbender geleitet, internationaler Präsident ist Franklin Graham. (dz)

