vor 60 Min.

Geschichte und Nonsense

Stefan Kröll begeisterte in Oberpeiching. Über den Opferkult der Azteken und von RTL

Von Manfred Arloth

Historische Bildung und Kabarett, geht das? Bei Stefan Kröll schon, und zwar sehr gelungen, denn der Kabarettist jubelt seinem Publikum ganz beiläufig und keineswegs missionarisch so einiges unter. Die Besucher im Theater Oberpeiching genossen „Goldrausch 2.0“ sichtlich.

Ganz aktuell begann Stefan Kröll sein neues Programm mit dem Thema Klimawandel und bezeichnete sich als Umweltschwein, da er ja regelmäßig Auto fahre. Aber er habe zum Ausgleich einen Baum gepflanzt und die Grünen gewählt. Man müsse halt die Routine durchbrechen und auch mal die Semmeln mit dem Radl holen.

Dieser Anfang zeigte schon, wo es langging: Gesellschaftliches, gemixt mit Humor, dazu historische Bildung, ergänzt mit Eigenkompositionen vom Keyboard, das Ganze gekonnt serviert. Stefan Kröll, eigentlich Schreiner, ist seit über zehn Jahren ein erfolgreicher Kabarettist.

Verbindung von Lokalem mit Globalem

Ein Markenzeichen ist die Verbindung von Lokalem mit Globalem, von Geschichte und Nonsens und von immer wieder skurrilen Verknüpfungen dieser Themen. Geld und vor allem Gold tauchte natürlich in seinem Programm immer wieder auf, beginnend mit der Eroberung Südamerikas im 16. Jahrhundert durch die Europäer, die den Azteken und Inkas alles Gold raubten und ihnen dafür Krankheiten ins Land brachten.

Und heute? Da seien statt der spanischen Armada Kreuzfahrtschiffe unterwegs, die einen Kohlendioxidausstoß wie 200 VW haben, Menschen nur zum Flanieren und Toilette gehen ausspucken und den Einheimischen nichts Positives bringen.

Eine gelungene Querverbindung stellte Stefan Kröll von den Opferkulten der Azteken zur heutigen Praxis bei RTL her, wo Menschen mit ihrer Not geopfert werden, damit es den Zuschauern am Bildschirm besser geht. Und wie sieht es mit dem Goldrausch in Bayern aus? Eher bescheiden. Aber ein bisschen sei im Joseftstal schon Gold gewaschen worden, wusste der Kabarettist zu berichten.

„Wir haben keine Kultur des Lobes, wir verwechseln Geld mit Glück“, meinte er im zweiten Teil. Studien hätten gezeigt, dass es den Deutschen wichtig sei, mehr als der Nachbar oder der Kollege zu besitzen. Um Anerkennung gehe es also letztlich.

Immer mehr Studenten gehen für ihre Vita zur Betreuung von Waisenkindern nach Tibet, erzählt der Kabarettist. Und schon sitzt der geschickte Unterhalter am E-Piano und hat mit seinen Koteletten als Ausgleichsflächen für schwindenden Haarwuchs auf dem Oberkopf die Lacher auf seiner Seite. Schenkelklopferwitze kommen bei Kröll nicht vor, aber ausgiebig erzählte Pointen mit Lachgarantie. Das Publikum jedenfalls ist begeistert.

