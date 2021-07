Polizei nimmt wieder die B25 in den Fokus

Die Beamten erwischen bei Harburg erneut mehrere Temposünder

Beamte der Verkehrspolizeiinspektion Donauwörth haben am Mittwoch zwischen 9.30 und 11.45 Uhr erneut eine zivile Lasermessung auf der Bundesstraße 25 bei Harburg durchgeführt. Dabei wurde – aufgrund zahlreicher Verstöße in der jüngsten Vergangenheit – vermehrt das Augenmerk auf die Geschwindigkeit des Schwerlastverkehrs gerichtet, um gezielt „schwarze Schafe“ im Anzeigenbereich zu überführen.

Diese konnten dann an Ort und Stelle auf ihr gravierendes Fehlverhalten hingewiesen werden. Im Überwachungszeitraum mussten demnach acht Berufskraftfahrer beanstandet werden, die mit ihren 40-Tonnern bei 80 Stundenkilometern und schneller mindestens 20 km/h über der zulässigen Höchstgeschwindigkeit lagen. Trauriger Spitzenreiter war ein Sattelzug aus Polen, der bei erlaubten 60 km/h mit toleranzbereinigten 88 km/h gemessen wurde. Dessen Fahrer musste vor Ort eine Sicherheitsleistung in Höhe von 95 Euro entrichten. In allen Fällen erfolgte zusätzlich eine Schwerlastkontrolle von Fahrer und Fahrzeug. (dz)