vor 20 Min.

Gesund mit Kunst

Die AOK fördert ein kommunales Modellprojekt im Kunstmuseum in Wemding

Kunst wirkt positiv auf Gefühl, Körper und Geist. Die AOK unterstützt gesundheitsfördernde kunstpädagogische Ansätze und kooperiert dazu mit dem Kunstmuseum Donau-Ries in Wemding. Bei dem neuen Präventionsangebot handelt es sich um den inklusiven Workshop „Mit dem Herzen sehen – hören – gestalten“. Das Projekt richtet sich laut einer Pressemitteilung an interessierte Bürger, Jugendliche und Menschen mit Behinderung.

„Durch dieses neue kunstpädagogische und zugleich gesundheitsfördernde Angebot soll besonders die Lebensqualität und die Selbstwirksamkeit der Teilnehmer gestärkt sowie deren Teilhabe gefördert werden“, so Michael Meyer, Direktor der AOK Donauwörth. Die AOK setzt das Modellprojekt gemeinsam mit dem landesweiten kommunalen Netzwerk Stadtkultur Netzwerk Bayerischer Städte um. Mit dem Projekt sollen inhaltlich neue gesundheitsförderliche Zugänge in der Lebenswelt Kommune geschaffen werden. Verhaltenspräventive Maßnahmen finden in einem völlig neuen Rahmen statt, der Kunsterlebnisse mit Gesundheitsförderung verbindet. „Unser Gesundheitsprojekt ist innovativ und setzt neue Impulse in der Gesundheitsförderung“, so Annette Steinacker-Holst, Leiterin des Kunstmuseums. Durchgeführt werden die Veranstaltungen von Fachkräften der Diakoneo Polsingen, die über eine künstlerische Ausbildung und einer weiteren, vom Gesetzgeber vorgegebenen Qualifikation gemäß dem Leitfaden Prävention verfügen. Im Rahmen des Projekts werden kunstpädagogische Angebote mit Gesundheitsbezug entwickelt, erprobt und evaluativ begleitet. Der Workshop findet mit maximal 15 Teilnehmern statt. Es werden hierbei vier Stationen durchlaufen: Die Klangspielwerkstatt, der tanzpädagogische Bereich, das Museumsatelier sowie das Schattentheater.

Melanie Huml, Staatsministerin für Gesundheit und Pflege, und Bernd Sibler, Staatsminister für Wissenschaft und Kunst, haben gemeinsam die Schirmherrschaft für das Gesamtprojekt übernommen. Insgesamt sollen im Freistaat in 20 Städten über 100 Veranstaltungen stattfinden. (pm)

