Weniger Krebsvorsorge im Lockdown

Untersuchungen gehen zum Teil deutlich zurück. Expertin erläutert die Gründe

Seit über einem Jahr beschränkt die Corona-Pandemie die menschliche Bewegungsfreiheit. Dass dies auch Auswirkungen auf ärztliche Vorsorgeuntersuchungen hat, zeigt eine Analyse der AOK Bayern.

So wurde bei der Auswertung des ersten Halbjahres 2020 festgestellt, dass im Landkreis Donau-Ries mit 8,5 Prozent die höchsten Fallzahlen an Karzinom-Erkrankungen innerhalb des Freistaates auftraten. Als Bemessungsgrundlage dienten dabei die Krebserkrankungen, die zur Zahlung von Krankengeld führen, so Michael Meyer, Direktor der AOK-Direktion Donau-Ries. Dies mache deutlich, wie notwendig die regelmäßige Teilnahme an Vorsorgeuntersuchungen seien. Weiter stellte die Krankenkasse für den Zeitraum von Januar bis Juni 2020 fest, dass in den Arztpraxen im Landkreis Donau-Ries im Vergleich zum Vorjahreszeitraum rund 15 Prozent weniger Krebsvorsorge-Untersuchungen durchgeführt wurden. Dabei hatten die Hautkrebs-Screenings mit minus 26 Prozent und die Mammografie-Screenings mit sogar minus 32 Prozent den höchsten Rückgang zu verzeichnen.

Für den Landkreis Donau-Ries werden im Radiologicum in Donauwörth die Mammografie-Screenings durchgeführt. Das Radiologicum ist die Ersteller-Praxis für dieses staatliche Programm. Das bedeutet, dass dort das Personal und die Gerätschaften für die Screenings zur Verfügung gestellt, die Ergebnisse jedoch in der Zentralstelle in Augsburg beurteilt werden. Das Vorsorgeprogramm zur Früherkennung von Brustkrebs, der als häufigster bösartiger Tumor bei Frauen gilt, helfe, die Heilungschancen zu erhöhen, so Dr. Julia Dikopoulos, Fachärztin für Radiologie, der diese Untersuchungen besonders am Herzen liegen. Ihre Praxis in Donauwörth habe ein Einzugsgebiet, das noch über den Donau-Ries-Kreis hinausgeht, doch auch sie muss die Auswertung der Krankenkasse bestätigen. So seien im Mai 2020 um die 40 Prozent weniger Patienten in das Radiologicum gekommen. Die Begründung, die sie oft bei den telefonischen Absagen hörte, sei Angst gewesen. Bereits durch Krebs gefährdete Patienten hätten befürchtet, ihre Gesundheit durch eine mögliche Corona-Infektion zusätzlich zu belasten. Dabei sei jedoch der Zeitraum der Erkennung und Behandlung bei Krebserkrankungen entscheidend, erklärt Dr. Dikopoulos. Eine frühe Diagnose biete die größte Aussicht auf Heilung. Sie ist erleichtert, dass in den letzten drei Monaten keine weiteren Absagen für Untersuchungen kamen. Dies führt sie auch auf die höhere Anzahl an geimpften Menschen zurück.

Neben dem staatlichen Vorsorge-Programm zur Frühdiagnose von Brustkrebs ist die kurative Mammografie ein weiterer, wichtiger Schwerpunkt ihrer Praxis, führt Dr. Dikopoulos aus. In diesem Bereich besuchen sie zur Zeit um die 25 bis 35 Patienten pro Woche. Dieses Gebiet der Diagnostik betreffe alle Altersgruppen, wobei die meisten Patienten über 50 Jahre alt seien. Sie werden von ihrem Arzt bei Schmerzen, einem auffälligen Tastbefund, familiärer Vorbelastung oder im Rahmen der Nachsorge nach einem vorangegangenen Krebs an ihre Praxis überwiesen.

Diese Patienten können jedoch wegen der Pandemie-Bestimmungen den üblichen Eingang über die Donau-Ries-Klinik Donauwörth nicht nutzen, sondern müssen nun über einen Noteingang den Weg zur Praxis finden.

Veranstaltungen gemeinsam mit niedergelassenen Ärzten

Dr. Dikopoulos bedauert, dass sie durch die pandemiebedingten Einschränkungen in letzter Zeit keine Informationsveranstaltungen abhalten konnte. Denn es sei wichtig, die Menschen auf die unterschiedlichen Vorsorgemöglichkeiten aufmerksam zu machen und sie zu motivieren, diese wahrzunehmen, so die Fachärztin. Für die Zukunft plant sie Veranstaltungen zur Bürgerinformation, die gemeinsam mit Klinikärzten und niedergelassenen Kollegen stattfinden sollen.