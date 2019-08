17:00 Uhr

Getränkelaster kippt um: ein Scherbenmeer und viel Limonade

Der Inhalt eines Getränke-Lastwagens hat sich in Riedlingen auf der Straße entladen.

Dutzende Limonaden-Kisten sind am Mittwochmittag in Donauwörth auf der Fahrbahn gelandet.

Zahlreiche Limonaden-Kisten sind am Mittwochmittag in der Herzog-Ludwig-Straße in Riedlingen auf der Fahrbahn gelandet, der Inhalt ging größtenteils verloren. Die Kisten fielen nach Auskunft der Polizei auf die Straße, nachdem die Bordwand des Anhängers, der die Ladung transportierte, gebrochen war.

Während der Bauhof der Stadt Donauwörth die Scherben beseitigte und den Untergrund reinigte, kam es kurzzeitig zu Verkehrsbehinderungen. Der Sachschaden beläuft sich auf über 2000 Euro, berichten die Gesetzeshüter weiter.

