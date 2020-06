vor 48 Min.

Geturnt wird heuer daheim

Wegen der Corona-Pandemie fällt die Knaxiade vielerorts aus. Projekt-Erfinder entwickelt eine neue Idee

Von Stephan Schöttl

Der Frühling ist traditionell Knaxiade-Zeit in den Kindergärten. Es wird jongliert und balanciert, durch Reifen gelaufen und auf dem Trampolin gesprungen, mit Bällen geworfen und getanzt. Und das schon seit fast drei Jahrzehnten (siehe Infokasten). Es geht dabei zwar symbolisch auch um Urkunden und Medaillen, grundsätzlich aber um Spaß an der Bewegung. Um Kinder und Jugendliche zum Sport zu animieren, hat der Kemptener Reinhard Gansert, 64 Jahre, die Idee Anfang der 1990er Jahre entwickelt. Schon damals hatten viele Schulkinder motorische Defizite, zum Beispiel Koordinations- und Haltungsschwächen. Das Thema hat in all der Zeit nichts an Aktualität eingebüßt. Im Gegenteil.

Doch auch an der Knaxiade ist die Corona-Pandemie nicht spurlos vorbeigegangen. Weil an einen geregelten Betrieb in den Kitas und Kindergärten noch längst nicht zu denken ist, findet die Knaxiade zum ersten Mal in ihrer Geschichte in der üblichen Form in vielen Einrichtungen heuer gar nicht statt. Erfinder Gansert stimmt das nachdenklich. „Ich bin überzeugt, dass in vielen Familien die Bewegung gerade definitiv zu kurz kommt. Es gibt derzeit weder Sport in den Vereinen noch in der Schule oder den Kindergärten. Und es haben auch nicht alle einen großen Garten“, sagt er. Das brachte den Sportlehrer auf neue Gedanken: die „Knaxiade daheim“.

Er erstellte ein Bewegungsprogramm, das zu Hause – oder auch in den Kindergärten – ganz einfach nachgemacht werden kann. „Ich habe die ganzen Übungen schon mit meinem Enkel ausprobiert“, meint Gansert lachend. Sein erstes Fazit: „Viele Dinge sind super gelaufen, andere ein bisschen strenger. Aber wir hatten zusammen sehr viel Spaß.“ Großen Aufwand erfordere das nicht. „Da reichen schon 15 Minuten“, sagt Gansert. In den kommenden Wochen stellt unsere Zeitung in einer losen Serie all die Übungen für Kinder vor.

Eng verbunden ist die Knaxiade mit dem Engagement der Sparkassen. In Zusammenarbeit mit dem Kreditinstitut entstand auch der Name: „Knax“ ist nämlich ein Werbecomic, das seit 1974 im deutschen Sparkassenverlag erscheint. Die Comic-Figuren nutzte Gansert von Anfang an als Symbole für die jeweiligen sportlichen Übungen. Die schwäbischen Sparkassen sind nicht nur Geldgeber, jährlich fließen rund 100000 Euro an finanzieller Unterstützung, für die Knaxiade, sondern übernehmen auch einen Großteil der Planungs- und Organisationsarbeit. Entsprechend begeistert ist man auch bei den Sparkassen von der „Knaxiade daheim“.

Johann Natzer, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Donauwörth, erklärt dazu: „Springen, Hüpfen, Laufen und Werfen sind einige der Aktivitäten, die für eine kindgerechte Entwicklung besonders wichtig sind. Bei der Knaxiade, handelt es sich nicht um einen leistungsorientierten Wettbewerb, sondern hier zählt das Mitmachen nach dem Motto „Bewegung macht Spaß“.

In Zusammenarbeit mit 46 örtlichen Kindereinrichtungen im Geschäftsgebiet der Donauwörther Sparkasse stelle diese für alle Teilnehmer Urkunden und Medaillen zur Verfügung. Der Kindergarten erhält von der Sparkasse einen Zuschuss für seine sportlichen Aktivitäten.

Die Sparkasse Donauwörth unterstützt die Knaxiade seit deren Anfang. Natzer teilt mit, man freue sich darüber, „dass wir jährlich rund 90 Prozent aller Kindergärten in unserem Geschäftsgebiet fördern dürfen“. Das Kreditinstitut übernehme die Abstimmung mit den Kindergärten und liefere Plaketten und Urkunden, gewähre einen Unkostenzuschuss und stehe auch für die jährliche Weiterbildung der Erzieherinnen, die meist in Donauwörth stattfindet und bei der pädagogische Lerninhalte rund um die Bewegung vermittelt werden.

Hochgerechnet hätten sich durch die Unterstützung der Sparkasse Donauwörth in 27 Jahren über 40000 Kinder an der Knaxiade beteiligt und vom Slogan „Bewegung macht Spaß“ profitiert. (mit dz)

